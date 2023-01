Рецензия газеты «Красная Звезда» на книгу Центра АСТ «Война среди стен»

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Приказано взять мегаполис…" опубликовала рецензию Владимира Кремнева на изданную Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) книгу "Война среди стен" под редакцией Антона Лаврова и Руслана Пухова.

С учётом нарастающих темпов мировой урбанизации подготовленность вооружённых сил к ведению наступательных и оборонительных операций в городской среде рассматривается в качестве одного из факторов в достижении стратегических целей и определении исхода военных конфликтов. Крупные населённые пункты, особенно мегаполисы, являются экономическими, промышленными и транспортными центрами, и в них сосредоточена основная часть материальных и интеллектуальных активов той или иной страны.

Проблема ведения боевых действий в городе известна, в общем-то, очень давно - по сути, с момента возникновения первых государственных образований. Любое значительное поселение с глубокой древности представляло собой более или менее укреплённый защитными сооружениями населённый пункт. Не удивительно, что с самой ранней эпохи войны велись в значительной степени за овладение замками, крепостями, окружёнными высокими стенами городами.

Опыт войн и вооружённых конфликтов, в том числе современных, свидетельствует, что в военном измерении именно итог боёв за крупнейшие населённые пункты является показателем успешности проводимых военных операций, а в конечном итоге - достижения политических целей войны.

В связи с этим обращает на себя внимание новая книга Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) - сборник "Война среди стен" под редакцией Антона Лаврова и Руслана Пухова. Выход исследования представляется, принимая во внимание наши реалии, весьма своевременным. Сборник, опирающийся на значительную, во многом неизвестную российской аудитории фактологическую базу, посвящён проблеме боя в городской среде. Книга предназначена как для профессионалов, так и для широкого круга читателей.

Представлена историческая эволюция подходов к организации боевых действий в городе, детально рассмотрены примеры боёв в городах на постсоветском пространстве. Читатель имеет возможность увидеть картину в целом, ознакомиться с ближне- и среднесрочными перспективами, а также с видением и подходами вооружённых сил ведущих держав. С интересом читаются, например, разделы, касающиеся особенностей ассимметричных боёв в Ираке и выводов, сделанных американским военным командованием. Поднимаются вопросы попыток преодоления "позиционного тупика" и роботизации городского боя. На высоком профессиональном уровне разбираются концепции НАТО, подход ведущих стран Североатлантического альянса к операциям в городах, в том числе боям на подземных объектах и инфраструктурных коммуникациях.

Из ведущих мировых держав наиболее развитая концептуальная и доктринальная база по ведению военных действий в городах, основанная на опыте военных операций многочисленных локальных войн второй половины XX века, сформирована в США. С начала 2000-х годов практически все боевые уставы, руководства и наставления США были дополнены разделами по ведению боевых действий в городских условиях. Позднее был разработан ряд специализированных уставов, руководств и наставлений для сухопутных войск (на уровнях "бригада-батальон - рота - взвод - отделение") и морской пехоты, а также специальные наставления и руководства по проведению общевойсковых операций в городе, ведению разведывательных операций, применению тактической и армейской авиации.

В числе их актуальных версий - руководство по общевойсковым операциям в городской местности 2011 года (АТТР 3-06.11 Combined Arms Operations in Urban Terrain), руководство для сухопутных войск и морской пехоты США по проведению городских операций 2017 года (ATP 3-06/МСТР 12-10В Urban Operations) и руководство для морской пехоты по военным операциям в городской местности 2018 года (MCRP 12-10В.1 Military Operations on Urbanized Terrain).

В сборнике сообщается, что одновременно с адаптацией методической базы под новые концептуальные подходы велась их экспериментальная отработка. В частности, лабораторией военных операций морской пехоты США (Marine Corps Warfighting Laboratory) с начала 2000-х годов был реализован ряд учебных проектов, в частности Metropolis (2002 г.) и Metropolis II (2019 г.), а также по отработке ведения разведки и рейдовых операций в городской среде с применением беспилотных авиационных и наземных платформ, по апробированию экспериментальных образцов экипировки и систем наблюдения.

Как отмечалось специалистами лаборатории операций морской пехоты, по итогам проекта Metropolis интегрированная оперативная готовность экспериментальных подразделений повысилась на 70 процентов с минимизацией условных потерь с 30 процентов до "минимальных значений".

Из прочих стран НАТО ряд специальных документов был разработан Францией, в частности наставление по применению сухопутных войск в городской и пригородной местности 2012 года (ЕМР 20.422 Manuel d’emploi des Forces Terrestres en zone urbaine en pereurbanie) и наставление по применению общевойсковых групп в городской местности 2013 года (ЕМР 35.421 Manuel d’emploi du Sous Groupement Tactique Interarmes en zone urbaine).

Одним из ключевых концептуальных выводов западных военных специалистов по проведению городских операций стала ставка на их общевойсковой формат, обеспечивающий выполнение группировками разнородных задач. Даже на уровне низовых тактических единиц (ротных тактических групп) предполагалась их поддержка со стороны авиации, специальных и вспомогательных подразделений.

В книге "Война среди стен" обращается внимание на то, что в современных доктринальных документах и уставах ведущих западных государств подчёркивается отход от прежней тактики осады и фронтального штурма с систематическим линейным наступлением и упором на массированное огневое подавление противника. Она расценена как нецелесообразная ввиду повышенной ресурсоёмкости, значительного масштаба разрушений и жертв, вероятности затягивания сроков, что, как правило, не соответствует стратегическим целям и критично с политической точки зрения.

Более рациональной и эффективной признаётся ставка на новые концептуальные подходы - на сегментирование обороны противника, отсечение его от главных сил, нанесение точечных ударов, изоляцию и захват ключевых объектов и рубежей с их последующим расширением. Это дезорганизует и нарушает целостность и устойчивость обороны.

Основываясь, с известными допущениями, на опыте успешных рейдовых операций общевойсковых тактических групп в ходе локальных войн конца XX - начала XXI века, американские эксперты сделали вывод, что именно комплексная огневая мощь является необходимой и даже ключевой составляющей потенциала эффективного ведения боевых действий в городской местности.

Ключевая роль в городском бою стала отводиться манёвренным передовым подразделениям, усиленным бронетехникой, артиллерийской поддержкой, инженерными и специальными подразделениями (разведки, РЭБ, психологических операций и т.д.). Штурмовые отряды, поддерживаемые танками, БМП и инженерными подразделениями, несли минимальные потери и наносили больший ущерб обороне противника, проводя массированное огневое подавление обороны в зданиях с последующим прикрытием проникновения штурмовых групп.

При этом критически важное значение в армиях стран НАТО придаётся именно танкам и самоходным орудиям. Несмотря на уязвимость при незащищённом применении в городской застройке, при грамотном применении в составе общевойсковых групп и определённой модернизации (защищённость, дополнительная номенклатура вооружения, боеприпасов и систем ситуационной осведомлённости) именно бронетехника является наиболее защищённой силовой компонентой в городских операциях.

Американскими военными специалистами, как отмечается в новой работе ЦАСТ, также обращается внимание на эффективность тактики Российской армии по использованию массированного артиллерийского огня, РЗСО с многоцелевыми и термобарическими боеприпасами для подавления и дезорганизации обороны и наступающих группировок, что является эффективным при проведении изоляции (блокады) населённых пунктов.

Немаловажным и принципиальным отличием современных подходов к подготовке и проведению военных операций в целом и в условиях городов в частности является выделение в число приоритетов информационного обеспечения операций. Среди них повышение ситуационной осведомлённости и достижение информационного превосходства, подразумевающие контроль за информационным обменом и его защиту, дезинформацию, пропагандистские и психологические акции, направленные на противника и гражданское население, взаимодействие со СМИ.

Ещё одним принципиальным отличием стало выделение в качестве самостоятельной формы военных операций так называемых стабилизационных операций, включающих комплекс мероприятий по установлению контроля и поддержке режима безопасности и нормализации обстановки на занятых территориях. Соответственно, считается необходимой подготовка личного состава к навыкам обращения и взаимодействия с гражданским населением, а также придание подразделениям специалистов по психологическим операциям. При этом для минимизации степени вовлечённости и ответственности военной администрации и контингента отмечается целесообразность скорейшей передачи административных и социальных вопросов лояльной местной администрации.

На дальнейшую перспективу готовность вооружённых сил США к городским операциям вписывается в концепцию проведения общевойсковых многосферных операций с одновременным оперированием во всех операционных средах. Облик таких операций и основные подходы к ним определены в ряде принятых в последние годы доктринальных документов - в труде "Многосферные операции сухопутных войск США-2028" (The U.S. Army Multi-Domain Operation 2028), концепции "Многосферное сражение: эволюция совместных действий видов вооружённых сил в XXI веке (2025-2040 гг.)" (Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century 2025-2040) и концепции по действиям сухопутных войск США от дивизии и выше в многосферных операциях (U.S. Army Concept for Multi-Domain Combined Arms Operations at Echelons Above Brigade 2025-2045).

Несмотря на концептуально новые подходы вооружённых сил ведущих западных государств, прежде всего США, к пониманию и оценке характера операций в городской местности, отдельными западными аналитиками отмечается недостаточное их отражение в доктринальных документах и уставах. В частности, в ряде аналитических исследований RAND Corporation отмечалось, что в уставах и руководствах американской армии в достаточной мере так и не учтены (либо детально не рассмотрены) практические рекомендации по оперативному и тактическому взаимодействию в составе общевойсковых тактических групп и перспективной оценке развития форм вооружённой борьбы в городских условиях.

Следует также отметить, что авторы сборника "Война среди стен" обоснованно указывают, что важной составляющей военных операций в современной городской среде является отработка ведения боевых действий на подземных объектах - в тоннелях, метрополитене, инженерных, коммунальных, промышленных системах и коммуникациях, а также в бомбоубежищах, на военных подземных объектах и в пунктах управления. По оценкам ВС США, в мире насчитывается порядка 10 тысяч стратегических подземных военных объектов.

Если не брать опыт Армии обороны Израиля, военнослужащим которой преимущественно приходится сталкиваться с зачисткой подземных тоннелей в приграничных арабских селениях, то наиболее обширный опыт ведения боевых действий в современной подземной среде на урбанизированной местности имеют американские вооружённые силы. Они наработали его в ходе операций в Ираке и Афганистане. С 1990-х годов в боевых уставах сухопутных войск и морской пехоты США по проведению общевойсковых операций на городской территории вопросы планирования и проведения операций и тактики действий линейных подразделений на подземных объектах рассматриваются довольно подробно.

Но в реальности операции по овладению подземными инфраструктурными и специальными объектами обычно возлагались на части специального назначения - силы специальных операций сухопутных войск и морской пехоты ВМС США и т. д.

Вместе с тем, согласно современным оценкам американских аналитиков (в частности, ряда исследований группы Asymmetric Warfare Group), с учётом современного уровня урбанизации и развития городской подземной инфраструктуры численности и потенциала сил специального назначения будет недостаточно. Линейные армейские подразделения тоже должны иметь собственные силы для ведения операций в городской подземной инфраструктуре.

В конце 2017 года Пентагоном была принята программа по обучению и оснащению 26 пехотных бригад и бригадных групп (из 31 имеющейся) для ведения операций в подземной среде с выделением 572 млн долларов. Программой предусматривается отработка тактики действий в подземных сооружениях различного типа, выработка навыков ориентирования, взаимодействия и связи в условиях ограниченной видимости и пространства, преодоления препятствий, а также комплектация соответствующим специальным техническим оснащением. Инициаторами программы с самого начала отмечалась её ориентированность на условия оперирования применительно к территориям Китая, Северной Кореи и России.

Несмотря на наличие у вооружённых сил США почти десятка специальных объектов по отработке операций в подземной среде (в их числе в учебных центрах в штатах Техас, Аляска, Индиана и Калифорния, планируется постройка в местах дислокации каждой бригады типовых учебных объектов - подземных лабиринтообразных модульных сооружений из 15-20 стандартных 40-футовых морских контейнеров либо конусообразных конструкций.

Однако отдельными независимыми американскими экспертами и участниками боевых действий ставятся под сомнение как обоснованность столь масштабного и дорогостоящего подхода к этой проблеме, так и уровень соответствия самой программы обучения и тренировочной базы реалиям боевых действий, которые американскими военнослужащими велись в Ираке и Афганистане.

Большое внимание авторами книги "Война среди стен" (М.С. Барабанов, М.С. Велимамедов, С.А. Денисенцев и др.) уделено также российскому опыту современных городских боёв, в том числе штурмам Грозного в 1994 - 1995 и 1999 - 2000 годах, а также в Донбассе в 2014 - 2015 годах. Словом, в России и военные профессионалы, и широкий круг читателей, интересующихся военным делом и военной историей, найдёт в новом сборнике ЦАСТ много интересной информации и глубоких и злободневных обобщений.