Берлин испугался перейти "красные линии". Поставки танков Киеву заморожены

Страна: отказ Германии поставлять Украине танки стал серьезной трещиной в единстве НАТО

Берлин, несмотря на мощное давление со стороны союзников по НАТО и Киева, не дал зеленый свет поставкам танков "Леопард" Украине, пишет "Страна". Одна из причин – Германия опасается перейти "красные линии", которые обозначила Россия.

Александра Харченко

Германия отказывается разморозить поставки "Леопардов" Украине

Встреча в пятницу министров обороны НАТО на авиабазе "Рамштайн" завершилась нечем. Участникам саммита не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву, а значит, их пока не будет, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "обсуждения будут продолжены", а в западных СМИ идет серия публикаций с требованиями к Шольцу разрешить поставки танков. К этому же призывают и лидеры ряда стран НАТО. Однако будет ли по итогу дано разрешение и если будет, то когда – сказать сейчас никто точно не может. Почему Берлин тормозит поставки танков и какие версии об этом существует в самой Германии и в Европе, рассказывает "Страна".

Безтанковый "Рамштайн"

Накануне встречи стран НАТО в Рамштайне, вопрос о поставке немецких танков "Леопард" Украине казался практически решенным. Накануне о готовности поставить эти танки завили поляки. Не исключали поставки и другие страны. Требовалось лишь согласие Германии. Ряд представителей правящей в ФРГ правительственной коалиции (в первую очередь из Партии зеленых) также выступили за поставки.

Однако по итогу Германия давать согласие отказалась. Западные СМИ писали, что Шольц в разговоре с президентом США Байденом выдвинул условие – Германия согласится на поставки танков Украине только в случае, если США отправят Киеву свои танки "Абрамс" (официально Берлин этого не подтверждает). Пентагон же до сих отказывается давать ВСУ "Абрамсы", утверждая, что американские танки слишком сложны в обслуживании и потому для конфликта на Украине не подойдут.

Как пишут немецкие СМИ, выдвинутые Шольцем условия вызвали большое раздражение в Вашингтоне.

Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на американских чиновников сообщает, что глава военного ведомства США разошелся во взглядах с Вольфгангом Шмидтом – ближайшим доверенным лицом Шольца. Встреча чиновников, как отмечается, была "напряженной". Советник по безопасности американского президента Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником немецкого канцлера Йенсом Плетнером резко раскритиковал действия Германии, сообщает издание.

При этом, как заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, позицию Берлина поддержали и ряд других стран НАТО. Вчера в своем комментарии телеканалу ARD он пообещал "скорое решение" по танкам "Леопард" для Украины. Но не сказал каким оно будет. "Это не просто вопрос поставки или не поставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", —заявил Писториус. По его словам, речь идет о вопросе безопасности немецкого населения и нежелании Германии становиться участником конфликта. "И в то же время всеми силами нужно поддерживать Украину, чтобы она выиграла в этом конфликте", – добавил Писториус.

А глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин может поддержать поставки "Леопардов" на Украину из Польши (но тут нужно сделать уточнение, что Бербок – представитель Партии зеленых, которая с самого начала выступала за поставки танков). Сами же поляки говорят, что готовы отправить "Леопарды" Украине и без разрешения Германии, хотя не совсем понятно насколько они в реальности решатся на такой шаг, учитывая, что ФРГ член НАТО и крупный поставщик оружия для польской армии. То есть, в целом идут довольно противоречивые сигналы и пока лишь можно констатировать факт, что на данный момент решения разрешить поставки немецких танков Украине нет. И тут возникает вопрос – почему Германия заняла такую позицию?

Торги и горящие "Леопарды"

Версии по поводу отказа Германии давать разрешения на поставки танков можно объединить в несколько групп.

Первая – конспирологические версии. По ним Берлин якобы торгуется со своими союзниками по НАТО и ЕС по каким-то совсем другим вопросам, а в качестве инструмента торгов использует тему разрешения на поставки танков. В числе таких вопросов, по которым идет якобы торговля, называют отмену протекционистских мер США в отношении своих производителей (которыми недовольны немецкие промышленники), а также вопрос об отмене принципа консенсуса при принятии решений в ЕС и замена его принципом большинства голосов. В тоже время, если бы Берлин действительно выставлял бы такие условия своего согласия на поставки танков, то, учитывая, токсичность темы, американцы бы наверняка их слили в СМИ, что стало бы еще одним фактором давления на Берлин по вопросу поставок танков.

Вторая версия – военно-техническая. "Леопарды" – это мощные танки, однако они не являются неуязвимыми. У россиян есть средства для их поражения, а потому потери танков на поле боя будут. Тем более, что "Леопарды" до сих пор никогда не использовались в конфликтах такой интенсивности, который сейчас идет на Украине и трудно сказать, как они себя покажут в деле. А подбитые "Леопарды" и проблемы с их обслуживанием, которые могут возникнуть, станут сильной антирекламой для этого вида танка. "Если немецкие боевые танки когда-то попадут на Украину, возникнут связанные проблемы. Они включают в себя уязвимость танков, а также непредвиденные последствия", – говорит "Стране" журналист Die Welt Мартин ван Кревельд.

"В отличие от „Абрамсов”, „Леопард” никогда не участвовал в реальном большом конфликте. Есть психологическая проблема, к которой мы еще не готовы. Эти танки могут быть уничтожены на Украине. И это произойдет. „Леопард” не является неуязвимым. И то, какую роль он сыграет в конфликте, зависит от размера поставок", – говорит "Стране" политолог из Берлина Ральф Ратс.

А швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung освещает еще один аспект отказа Германии поставлять танки Украине – экономический. Если Германия даст другим странам добро на реэкспорт "Леопардов" Украине, то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами", предполагает издание. То есть, Германия потеряет свои нынешние рынки. "Со стороны немецкой военной промышленности можно услышать опасения, что американцы только и ждали, чтобы предложить европейцам замену своих поставок „Леопардов” собственными танками", – пишет газета.

После вхождения Крыма в состав России в 2014-м, немецко-польские отношения ухудшились, и это ударило по поставкам немецких танков. В июле 2021 года министр обороны Мариуш Блажчак объявил, что купит в США 250 новых и 116 подержанных основных боевых танков M1 Abrams на общую сумму 8,85 миллиарда евро, а летом прошлого года Польша заявила о намерении закупить 1000 корейских танков. И есть опасения, что отправка немецких танков на Украину ускорит этот процесс и приведет к замене уже имеющихся танков в Европе на американские.

"Оборонные подрядчики, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что американцы предлагают бывшие в употреблении танки в качестве замены из собственных запасов и долгосрочное промышленное партнерство со странами, которые могут поставить „Леопард 2” на Украину", – пишет газета. Издание также отмечает, что поставками своих танков Америка еще сильнее привяжет к себе часть европейских стран, а военные связи с Германией будут ослаблены.

Впрочем, есть и другие версии причин, по которым Берлин тормозит поставки. И они выходят далеко за военно-техническую проблематику.

Внутренняя политика

В немецком обществе нет единства относительно поставок танков Украине. Согласно опросам, значительное число немцев выступает против этого, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта и втягивание в него Германии. Причем, среди сторонников такой позиции много избирателей правящей социал-демократической партии Шольца, которая традиционно выступала с пацифистских и "примиренческих" позиций еще со времен холодной войны. Да и сейчас руководство партии время от времени заявляет о необходимости поиска "дипломатических решений" по конфликту на Украине и куда менее активно поддерживает увеличение поставок оружия для ВСУ, чем партнеры по правящей коалиции.

Дженни Хилл, журналист из Берлина, добавляет, что Шольц осторожничает, наблюдая за опросами общественного мнения в Германии. "Как сказал мне высокопоставленный источник в правительстве, он считает, что избиратели одобряют его осторожный подход. Отправка танков означала бы серьезный сдвиг для Германии, которая долгое время продвигала пацифистскую линию, отдавая предпочтение дипломатии и торговым отношениям, а не военной мощи", – говорит "Стране" Хилл.

Кроме того, среди немецких политиков часто прослеживается желание идти наперекор американцам, демонстрируя тем самым свою независимость. Тем более сейчас, когда все чаще заявляется о том, что США получают за счет европейцев немало экономических бонусов после начала спецоперации России на Украину.

"Начиная с 70-х годов правилом хорошего тона в Германии является фрондирование (легкое или жесткое) по отношению к США. Это воспринимается как признак суверенитета – возможность время от времени сказать „нет” Вашингтону. Позиция Шольца по танкам для Украины – это желание продемонстрировать немецким гражданам, что у социал-демократов прорезался голос и они тоже могут сказать „нет” США. Отсылка к тому, что Вашингтон не дает Украине танки, так и мы не будем, – это красивая фраза. Возможно, через какое-то время Берлин все-таки примет решение и отправит на Украину танки. Но в памяти у избирателя останется слово "nein", произнесенное в Рамштайне", – говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

Фактор России

Наконец есть еще один фактор, который многие эксперты считают главным в позиции Германии по поставкам танков Украине – это отношения с Россией. Он разбивается на несколько составляющих.

Первый момент – Германия не хочет первой переходить линии, которые Москва может посчитать "красными". Отсюда и требования по поставкам "Абрамсов" как условие для поставок "Леопардов". Тем более, что отказ американцев передавать свои танки при одновременном нажиме на Берлин с требованием передать немецкие танки действительно может вызвать вопросы.

"Распространено мнение, что между Вашингтоном и Москвой существуют негласные договоренности о стратегической стабильности, при которых Штаты не переходят определенные рамки поставок военной техники, а Россия не дестабилизирует интересы США в других регионах, например, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, не поставляет современное вооружение прямым врагам США. Якобы существует такая договоренность. И политика Вашингтона в отношении России действительно выглядит двузначно: поставляя Украине вооружение, США не переходят грани и продолжают диалог по разным каналам. Но в тоже время требуют от Германии поставить танки или дать разрешение на поставку этих танков, что резко ухудшит немецкие отношения с Россией и сильно усложнит перспективы какой-либо их нормализации в обозримом будущем. В итоге Германия занимает позицию: сначала вы, США, сделайте этот шаг, чтобы мы увидели, что вы искренни в своей политике в отношении России, что у вас нет какого-то закулисья, и тогда мы вас поддержим", – говорит политолог Руслан Бортник.

Отметим, что американская пресса уже призывает Байдена дать согласие на поставки "Абрамсов", учитывая, что на кону очень многое. TheWashington Post в своей редакционной колонке говорит, что отказ Германии поставлять Украине танки стал "первой серьезной трещиной в том, что когда-то было единым фронтом НАТО".

"Нерешительность Германии является критическим вызовом для единства Запада, и Байден не может сидеть сложа руки", – пишет издание.

Поэтому, по его мнению, американские танки нужно отправить Киеву не только для того, чтобы усилить Украину в решающий момент войны, но и "для того, чтобы сохранить решимость и единство Запада перед лицом самой серьезной угрозой, с которой он сталкивался более чем за поколение".

То есть, если проблема с поставками "Леопардов" только в "Абрамсах", то она может быть решена, если американцы дадут согласие на поставки своих танков в Украину.

Но, помимо нежелания Германии отправлять свои танки "в одиночку", звучат и другие аргументы против поставок.

В первую очередь – это опасения эскалации конфликта и угроза втягивания в него Германии.

"У союзников США по НАТО есть вопрос: "Сколько мы можем позволить себе отправить на Украину, не спровоцировав какой-то ответный удар со стороны России?", – сказал "Стране" Фрэнк Гарднер, корреспондент службы безопасности BBC.

"Немецкие политики будут пытаться не переходить некую грань, опасаясь, что экономические, внутриполитические последствия и последствия в сфере безопасности для Европы, на территории которой уже идет война, могут быть крайне негативными, и именно Германия понесет на себе всю тяжесть таких решений", – считает Руслан Бортник.

Наконец, есть еще и влияние условной "партии мира", которое довольно сильно в Германии. Она полагает, что войну в Украине нужно останавливать, а отношения с РФ восстанавливать (как по соображениям экономической выгоды, так из опасений втягивания Европы в войну с Россией). По мнению этой "партии", поставки тяжелых вооружений Украине лишь затягивают войну и мешают прийти к компромиссам с РФ, так как Киев будет расчитывать, получив танки, вернуть свои территории военным путем, а потому не настроен садиться за стол переговоров. Отказ же от поставок танков покажет, что Запад не готов усиливать наступательный потенциал ВСУ, что, по логике "партии мира", может подтолкнуть Украину к возобновлению переговоров с Москвой.

Отметим, что эту же линию сейчас проводит и Кремль.

Но, что касается конкретно Шольца, то канцлер Германии публично такую позицию не разделяет. А на форуме в Давосе он заявил, что война должна закончиться только поражением РФ и Украина должна победить на поле боя.

Однако насколько эта публичная позиция и канцлера и, в целом властей Германии, соответствует их реальной позиции как раз и будет понятно исходя из действий Германии по поставкам танков. Если Берлин продолжит их блокировать, то это может указывать на то, что приведенная выше логика "партии мира" Шольцу не чужда.

Впрочем, пока большинство прогнозов сводится к тому, что Германия (вероятно, после согласия американцев поставлять "Абрамсы") даст разрешение на поставки танков Украине. Как минимум тех, которые находятся на вооружении других стран. В СМИ появляются сообщения, что немцы уже обсуждают условия реэкспорта из других стран "Леопардов" в Украину, добиваясь, чтоб эти страны заключали контракты на поставки новых "Леопардов" взамен отправленных.

Но, как писалось выше, и накануне "Рамштайна" многие считали вопрос по танкам уже решенным. Однако ситуация, по итогу, оказалась не столь простая.