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ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что не получал запроса на реэкспорт танков

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Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall
Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт добавил, что в случае поступления они будут обработаны

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Кабмин Германии не получал запросов на реэкспорт танков Leopard 2, в случае поступления они будут обработаны. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в понедельник на брифинге.

"Если такой запрос поступит, чего еще не произошло, то последует процедура, в рамках которой будет дан ответ на такой запрос", - заявил он. Хебештрайт не знает, продлится ли это "несколько дней или пару месяцев".

Ранее о намерении направить такой запрос объявляла Польша.

Германия до сих пор не согласилась на требования Украины и некоторых стран ЕС отправить или разрешить реэкспорт боевых танков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнулся с давлением по этому вопросу как со стороны оппозиции, так и со стороны партнеров по коалиции. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
Евросоюз
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