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ТАСС

Эстония рассчитывает получить от ЕС €400 млн компенсации за военную помощь Украине

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как отметил представитель Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп, Брюссель утвердил компенсацию для Таллина в размере €156 млн

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере €400 млн. Об этом в понедельник сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.

По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере €156 млн. Эти средства будут перечислены в эстонский бюджет не позднее 2027 года, их необходимо будет потратить на укрепление национального оборонного потенциала. Эстонские власти также намерены направить заявки на компенсацию за счет европейских фондов и других пакетов помощи Украине, в частности последнего транша в размере €113 млн.

"Решение выделить эти деньги Эстонии уже принято, но физически эти деньги будут возвращены в течение нескольких лет, так как есть определенные графики выплаты компенсации государствам-членам", - подчеркнула представитель эстонского центра оборонных инвестиций.

С момента начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины эстонские власти предоставили Киеву военной помощи суммарной стоимостью €370 млн, что соответствует более 1% ВВП прибалтийской республики. 

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