ЕКА ожидает результатов расследования неудачного пуска ракеты Vega-C в феврале

Для расследования инцидента была создана независимая комиссия

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Результаты расследования неудачного старта ракеты-носителя Vega-C 21 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане ожидаются к середине февраля. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Париже сообщил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

"Была немедленно создана независимая комиссия для расследования этого инцидента. Результаты расследования ожидаются в середине февраля", - отметил он.

Ракета Vega-C 21 декабря должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя. После инцидента пуски этой ракеты были приостановлены.