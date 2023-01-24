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ТАСС

ЕКА ожидает результатов расследования неудачного пуска ракеты Vega-C в феврале

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Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Для расследования инцидента была создана независимая комиссия

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Результаты расследования неудачного старта ракеты-носителя Vega-C 21 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане ожидаются к середине февраля. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Париже сообщил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

"Была немедленно создана независимая комиссия для расследования этого инцидента. Результаты расследования ожидаются в середине февраля", - отметил он.

Ракета Vega-C 21 декабря должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6. Однако примерно через 2 минуты 27 секунд после старта произошел сбой работы двигателя. После инцидента пуски этой ракеты были приостановлены. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
ESA (ЕКА)
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