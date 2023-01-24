ЕКА заявила, что не будет отправлять астронавтов на космическую станцию Китая

По словам главы агентства Йозефа Ашбахера, у организации "нет финансовых и политических возможностей", чтобы участвовать в китайском проекте

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшее время не планирует отправлять астронавтов на китайскую космическую станцию "Тяньгун". Об этом заявил в понедельник глава агентства Йозеф Ашбахер.

"В настоящее время у ЕКА нет финансовых и политических возможностей участвовать в проекте китайской орбитальной станции", - сказал Ашбахер на пресс-конференции, добавив, что агентство очень занято выполнением своих обязанностей по работе на Международной космической станции (МКС).

В мае 2018 г. КНР пригласила страны - члены ООН к сотрудничеству на базе своей национальной космической станции. В апреле 2021 г. Пекин заявил, что заинтересованность в совместных исследованиях на "Тяньгуне" выразили 17 государств. В декабре прошлого года, Управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что получило предложения об участии иностранных космонавтов в миссиях на станции "Тяньгун".