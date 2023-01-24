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Эти четыре фактора принесут России победу на Украине

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Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Al Ittihad: новое руководство СВО и союз с Белоруссией принесут России победу на Украине

Военные действия, которые идут на востоке и юге Украины, зашли в тупик, пишет Al Ittihad. Однако новые факторы повлияют на ход развития спецоперации, причем они существенно изменят ситуацию именно в пользу Москвы.

В последнее время боевые действия на Украине становятся все более интенсивными. Ежедневно происходят наступательные операции и контратаки, артиллерийские обстрелы, атаки беспилотников, удары по лагерям солдат и критической инфраструктуре. Кроме того, российские силы увеличили массированность атак с воздуха по территории Украины.

Ожесточенные бои продолжаются на востоке и юге страны, а также в ее воздушном пространстве. Наиболее активные военные действия происходят в Донбассе, в частности, на линии фронта в районе населенных пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике и в районе Бахмута в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что российские силы продолжают укреплять контроль над восточными регионами Украины.

Так выглядит текущая ситуация в украинском конфликте, который длится уже около одиннадцати месяцев. Некоторые аналитики считают, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Ни одна из сторон не сможет добиться еще больших успехов, чем те, которые мы видим сейчас. Массирование боевых действий приведет только к истощению сторон, а человеческие и экономические потери будут увеличиваться с каждым днем.

Но есть новые переменные, которые могут изменить ход военных действий в пользу России. В первую очередь это проведение кадровых перестановок в руководстве СВО. Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск на Украине. Генерал армии Сергей Суровикин, который раньше командовал спецоперацией, стал заместителем нового командующего. Аналогичную должность заняли главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Аналитики полагают, что благодаря этим назначениям Россия вернет территории, утраченные в результате контрнаступления украинских сил, и добьется прогресса в достижении поставленной цели — взятия под полный контроль четырех регионов (Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области), которые вошли в состав страны в сентябре 2022 года.

Во-вторых, ввиду хороших отношений между главой Генштаба РФ и руководителем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным боевые действия, особенно в Донбассе, будут проходить более скоординировано. Новейшее оружие, продемонстрированное Россией в зоне СВО, такое как стратегические истребители и гиперзвуковые ракеты, нейтрализует влияние западных военных поставок киевскому режиму на исход боевых действий.

Третья переменная — это заявление Кремля, что НАТО и Соединенные Штаты стали косвенной стороной этого конфликта. Он также пригрозил нанести удары по тяжелым вооружениям (танкам и системам противоракетной обороны) на Украине, что может удержать западные страны от отправки большего количества оружия.

Четвертая переменная — проведение военных учений между Россией и Белоруссией, в ходе которых военнослужащие этих государств отрабатывают ведение боя в городских условиях и в воздухе. Также следует учесть взаимные визиты лидеров двух стран и переброску российских солдат в Белоруссию. Все это говорит о готовности Москвы начать массированное наступление на севере Украины с территории Белоруссии весной текущего года.

Все эти переменные окажут большое влияние на ход украинского конфликта. Тупик в боевых действиях сменится наступлением России с севера (предположительно этой весной), что приведет к достижению целей специальной военной операции на Украине. Возможно, именно поэтому российские силы установили полный контроль над Соледаром и стремятся окружить Бахмут с севера и юга, а также нарушить пути сообщения и снабжения украинских группировок на Донбассе.

Автор: Мухаммад Масуд аль-Ахбаби (د. محمد مسعود الأحبابي)

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