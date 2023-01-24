Американцы возмущены заявлением Бербок о танках для Украины

Читатели Breitbart раскритиковали заявление Бербок о польских "Леопардах" для Украины

Германия не станет препятствовать, если другие страны решат отправить на Украину свои "Леопарды", сообщает Breitbart со ссылкой на заявление Бербок. По мнению читателей издания, Киев неплохо устроился: в НАТО не состоит, а выгоду от альянса получает.

Берлин готов дать Польше разрешение на отправку танков немецкого производства "Леопард" на Украину в рамках помощи по отражению российского наступления, если со стороны Варшавы поступит такая просьба, сказала в воскресенье министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Если нам зададут такой вопрос, мы не будем мешкать", – сказала Бербок телеканалу LCI после франко-германской встречи в верхах в Париже.

"Мы знаем, как важны эти танки, и поэтому мы обсуждаем сейчас этот вопрос с нашими партнерами", – добавила она.

Бербок, представляющая "зеленых" в правящей коалиции социал-демократа Олафа Шольца, сказала, что Польша пока не направила официальный запрос.

Она выступила со своим заявлением в связи с тем, что Берлин сопротивляется давлению со стороны Киева, не соглашаясь отправлять на Украину танки "Леопард" из собственных арсеналов.

Польша объявила, что готова поставить Киеву 14 таких машин, однако премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что ждет "четкого заявления" Берлина о том, могут ли передать Киеву "Леопарды" те страны, у которых они есть. Он также назвал "неприемлемым" отказ Германии поставить на Украину собственные танки. "Там ежедневно погибают ни в чем не повинные люди", – сказал он агентству РАР.

Министры иностранных дел трех прибалтийских республик в субботу выступили с совместным заявлением, в котором призвали Германию немедленно поставить танки "Леопард" на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, что у Запада "нет альтернативы", кроме передачи Киеву тяжелых танков.

Появившиеся на этой неделе сообщения свидетельствуют о том, что Германия согласится на отправку танков лишь в том случае, если то же самое сделают Соединенные Штаты. Вашингтон заявил, что поставка танков "Абрамс" на Украину нереальна, сославшись на трудности с обучением экипажей и обслуживанием машин.

Комментарии читателей

Ben Bache

У Германии, Польши и Украины омерзительная история общих злодеяний. В Бабьем Яру украинцы и нацисты убивали евреев и хоронили их в общих могилах. Украинцы отправлялись в Польшу служить охранниками в концлагере Освенцим. У них была репутация самых жестоких охранников. А сегодня США вступили в союз с этими нацистами, которые раньше были для них врагами.

Eric Flint Holly

Мы также в союзе с Германией, нашим бывшим нацистским врагом. В Польше был квази-фашистский режим, когда на нее напала Германия. А самыми массовыми убийцами в ХХ веке были евреи, среди тех, кто устроил Голодомор, их было очень много. Наверное, Украина посчитала оправданным выступление на стороне нацистов, поскольку видела в них освободителей от Сталина. В целом США не следовало вступать ни в Первую, ни во Вторую мировую войну, за исключением, пожалуй, отражения японских атак.

ImaObserver

А еще США укрывают у себя Джорджа Сороса, нацистского коллаборациониста, который предал свой собственный еврейский народ. Есть информация, что он выдавал их нацистам и неплохо наживался на этом.

МТК

И еще. Старик Джорджи после распада Советского Союза открыл отделение фонда "Возрождение" на Украине. Кроме того, у него реально руки в крови, так как он причастен к организации переворота в 2014 году. На самом деле, еврей Зеленский – это протеже Сороса.

Ben Bache

Есть разница между интересами американского народа и его правителей. Американский народ никогда и ничего не выгадывал от наших войн, в том числе, от Второй мировой. А правители получали от них огромные прибыли и власть. Если ты не получаешь никакой выгоды от конфликта, зачем его поддерживать? Этот вопрос избиратели никогда не задают.

Lodestone007

Вы только посмотрите, кто поддерживает Зеленского. Этим все сказано.

Rich

Некоторые поступают так ради обогащения военно-промышленного комплекса, ослабления Европы, а возможно, и уничтожения России. А Украина просто инструмент.

Chet Wells

Снова техника на деньги налогоплательщиков. Как хорошо: получаешь выгоду от НАТО, а сам в НАТО не состоишь.

Field Dog

Если Украина не получит 500 и более танков "Леопард", а за рычаги не сядут польские/немецкие экипажи, русские уничтожат эти танки.

Pissedatthemall

Польша хочет отдать Украине старье, а от нас или от Британии получить новые танки. Все просто.

Sage

Германия помогает Украине танками, и в то же время покупает нефть из России. Вы обратили внимание?

Bergoff Birns

Господи, опять. Танки с железными крестами на башнях поедут в сторону России. Вспомните, что говорили: "Никогда больше". Но на сей раз у всех есть ядерное оружие, и вашу задницу поджарят до хрустящей корочки вместе с вашей жизнью.

Robert Brown

Как Берлин вкладывается в этот конфликт: мы позволим Америке отправлять туда зенитно-ракетные комплексы, а Польше танки. Письма с благодарностями можете посылать в Берлин.

Svico61, bless the Russians

Что произошло с той тысячей танков, которые были у укров вначале, включая сотни единиц бронетехники, отправленных НАТО весной-летом? Я-то думал, безумный Зеленский побеждает и тысячами уничтожает дрянные русские танки в ходе своей победоносной кампании против плохого-плохого Путина.

Captain Curmudgeon

Да, укры всегда побеждают, пока не приходит время отправить им еще больше денег американских налогоплательщиков. В этот момент они почему-то оказываются на грани разгрома.

Svico61, bless the Russians

Свыше тысячи молодых поляков погибли в этом бессмысленном конфликте…

Mydogrules

Поляки, русские, украинцы – глобалистам это безразлично.

NotoriousP

Германия, Польша и все прочие страны ЕС могут делать, что хотят. А Америке надо прекратить финансировать конфликт Байдена. Вашингтон уже растратил впустую более ста миллиардов долларов, а теперь жалуется на долговой потолок. Конгресс во главе с республиканцами должен прекратить разбазаривать наши деньги на то, что не приносит пользу Америке.