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РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе

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Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022"
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе, включая украинское

МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что в республике готовы к прикрытию операционных направлений на границе, включая украинское.

"Наши силы и средства находятся в готовности к прикрытию операционных направлений. На южном операционном направлении находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы", - сказал Гулевич после утверждения президентом Белоруссии решения об охране границы в 2023 году. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

Он пояснил, что военным поставлена задача по усилению пограничных войск на земле. "Напряженная военно-политическая обстановка привела к тому, что помимо решения, которое утверждалось президентом на охрану государственной границы, добавилась составляющая в воздушном пространстве. Эту задачу вооруженные силы выполняли ранее, выполняют и сейчас. Но ответственность именно с учетом военно-политической обстановки возрастает", - сказал Гулевич.

В качестве успешного примера выполнения задач по охране воздушных рубежей начальник генштаба привел недавний инцидент с залетевшей на территорию страны украинской ракетой и сбитой белорусскими средствами ПВО. "Именно развитие обстановки, ее напряженность вынудили нас уже в прошлом году нарастить наши силы и средства радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Именно применение данных средств позволяет нам снижать и в определенной степени исключать пролеты воздушных нарушителей на территорию нашей страны. Комплексность применения всех сил и средств позволила и своевременно обнаружить и внести сбои в выполнение задачи, так сказать, нарушителем, что позволило успешно защитить нашу страну на данном направлении", - подчеркнул Гулевич.

Как отметил начальник генштаба, опыт современных военных конфликтов показывает, что особое внимание надлежит обратить на борьбу с беспилотниками. По словам Гулевича, необходимые для этого средства в наличии.

"В борьбе с беспилотными летательными аппаратами в первую очередь учитывается цена нарушителя и цена того средства, которым он уничтожается. В Беларуси для борьбы с маловысотными БПЛА перспективными выбраны средства радиоэлектронной борьбы. Благо, что наш военно-промышленный комплекс освоил изготовление данных средств... и сейчас они успешно осуществляют подавление каналов управления, GPS-навигации, что затрудняет и в определенной степени исключает применение беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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