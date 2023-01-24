Глава Евросовета назвал следующие недели решающими для конфликта на Украине

Шарль Мишель призвал в связи с этим оказывать поддержку Украине и предоставлять Киеву необходимую помощь

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Ближайшие две-три недели определят дальнейшее развитие событий вокруг Украины. Такое мнение выразил глава Европейского совета Шарль Мишель в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Mundo.

"Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира, - сказал Мишель. - То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от ближайших недель, определит наше будущее".

В этой связи глава Европейского совета призвал продолжать оказывать поддержку Украине и предоставлять Киеву необходимую помощь.