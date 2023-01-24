Яровая: разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО

Вице-спикер Госдумы назвала проект Пентагона "секретным и очень опасным"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что разоблачение секретного биологического проекта Пентагона стало возможным прежде всего благодаря специальной военной операции РФ и работе комиссии.

"Разоблачение секретного и очень опасного биологического проекта Пентагона на Украине прежде всего стало возможным благодаря спецоперации и нашему расследованию. И мы видим, что это вызвало огромный интерес, в том числе и общественности в самих Соединенных Штатах", - сказала она в ходе заседания комиссии в понедельник.

Яровая отметила, что задача комиссии состоит в том, чтобы "аргументированно, последовательно и системно изложить все те доказательства, которые были исследованы", которые в полной мере подтверждают опасный военно-биологический проект, "реализуемый США на Украине как составная часть более масштабного опасного и агрессивного плана военно-биологического освоения мира".

Госдума и Совфед в марте прошлого года приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Как ранее отмечала Яровая, итогом работы комиссии должно стать досье, которое будет направлено в адрес президента РФ, правительства и в международные организации. По ее словам, в досье будут представлены необходимые доказательства, "выстроены все причинно-следственные связи, обозначены все угрозы и вызовы, а также все причастные организации, субъекты международного права, должностные лица".