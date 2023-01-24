Войти
ТАСС

Яровая: разоблачение биологического проекта США на Украине стало возможным благодаря СВО

385
0
+1
Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Вице-спикер Госдумы назвала проект Пентагона "секретным и очень опасным"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что разоблачение секретного биологического проекта Пентагона стало возможным прежде всего благодаря специальной военной операции РФ и работе комиссии.

"Разоблачение секретного и очень опасного биологического проекта Пентагона на Украине прежде всего стало возможным благодаря спецоперации и нашему расследованию. И мы видим, что это вызвало огромный интерес, в том числе и общественности в самих Соединенных Штатах", - сказала она в ходе заседания комиссии в понедельник.

Яровая отметила, что задача комиссии состоит в том, чтобы "аргументированно, последовательно и системно изложить все те доказательства, которые были исследованы", которые в полной мере подтверждают опасный военно-биологический проект, "реализуемый США на Украине как составная часть более масштабного опасного и агрессивного плана военно-биологического освоения мира".

Госдума и Совфед в марте прошлого года приняли постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. В ее состав вошли 14 депутатов и 14 сенаторов, сопредседателями выступают Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Как ранее отмечала Яровая, итогом работы комиссии должно стать досье, которое будет направлено в адрес президента РФ, правительства и в международные организации. По ее словам, в досье будут представлены необходимые доказательства, "выстроены все причинно-следственные связи, обозначены все угрозы и вызовы, а также все причастные организации, субъекты международного права, должностные лица". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
04.07.2022
Запад опасается "усталости от Украины"
12.06.2019
США выделяют 6,5 млрд долларов Европе для "сдерживания России"
26.02.2019
Скандал на выставке: украинцы сбили МиГ
27.07.2017
Украина решила ликвидировать концерн "Антонов"
27.07.2017
В цифровую эпоху поле битвы находится всюду (Financial Times, Великобритания)
01.04.2015
Кризис взялся за оружие
05.08.2011
Самолеты берут под крыло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 16:00
  • 42593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении