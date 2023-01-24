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Американский военный оценил потенциал танков для Украины

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Поставка танков западного производства не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход боевых действий в свою сторону и победить Российскую армию на поле боя. Потенциал танков Abrams и Leopard для Украины оценил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

«Смогут ли эти высокотехнологичные танки — если Украина в конечном итоге получит их — превратить ВСУ в современную силу, которая сможет вытеснить Россию этой весной? Шансы не так велики, как многие полагают. "Абрамсы" или "Леопарды" — это не чудо-оружие, обладание которым приведет к крупным успехам на украинском поле боя», — пишет он.

По словам военного, войны выигрываются или проигрываются людьми, а не военными машинами и орудиями войны. «Танк хорош настолько, насколько хорошо им управляют люди и насколько хорошо подготовлены подразделения, которые его используют», — добавил экс-подполковник.

Ранее сообщалось, что страны НАТО во время обсуждений в ходе встречи глав военных ведомств стран альянса на базе Рамштайн не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину.

20 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в зоне спецоперации и не помешают Российской армии достичь своих целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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