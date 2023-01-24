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ТАСС

Марин Ле Пен выступила против поставок тяжелых танков Киеву

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Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Источник изображения: Thierry Chesnot/ Getty Images

Как указала глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение", в случае отправки тяжелых вооружений Киеву существует риск выхода конфликта за пределы Украины

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не считает нужным поставлять Украине тяжелые танки. Об этом она заявила в понедельник в эфире телеканала BFM.

"Нет, я так не думаю, я об этом говорила", - ответила она на соответствующий вопрос.

Она также добавила, что существует риск выхода конфликта за пределы Украины в случае отправки тяжелых вооружений Киеву. "Вопрос в том, не усугубит ли это (поставка танков - прим. ТАСС) эту войну. <...> Разве, направляя тяжелые вооружения, не интернационализируем ли мы конфликт, что является большой опасностью? Не удалимся ли мы от мирного решения на переговорах, зная, что ни один конфликт в наши дни не решается военным путем?" - задалась вопросом Ле Пен.

В воскресенье на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок Парижем Киеву танков Leclerc, заявил, что "ничто не исключено". При этом Макрон особо отметил, что "поставки не должны вести к эскалации". Одновременно Макрон в качестве еще одного условия поставок подчеркнул, что они не должны наносить ущерб обороноспособности Франции. 

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Страны
Германия
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
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