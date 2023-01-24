Рябков обвинил Запад в отказе признавать очевидные данные по биолабораториям

По словам замминистра иностранных дел РФ, отклик на деятельность членов КБТО "негативный, политизированный"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Страны Запада отказываются признавать очевидные данные по биолабораториям, демонстрируя политизированный отклик на полученные Россией сведения. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Прошла обзорная конференция [государств - членов Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)]. Это формат, где был проведен углубленный анализ, обсуждения всего того массива данных, которые мы получили в ходе специальной военной операции на Украине. К сожалению, отклик негативный, политизированный. Люди просто отказываются воспринимать очевидные вещи. Это отражение их неприятия той позиции - оправданной, абсолютно обоснованной - в пользу укрепления Конвенции, в пользу наведения порядка в военно-биологической деятельности США не только на Украине, но и во многих районах мира", - указал замминистра.

Рябков отметил, что сведения, полученные РФ в ходе специальной военной операции, только подтвердили обоснованность подхода Москвы, нацеленного на укрепление режима КБТО.