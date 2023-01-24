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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" сообщил о выходе на международный рынок 15 оружейных новинок из РФ

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Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот»
Беспилотный летательный аппарат «Орлан-30» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" расширил номенклатуру вооружения и военной техники, продвигаемых на мировом рынке, в прошлом году экспортные документы получили 15 образцов техники, сообщила компания.

"В 2022 году Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции военного назначения, разработанных и производимых в России. Каталог компании пополнили изделия для ВВС, ВМФ, Сухопутных войск, ПВО и средства противодействия беспилотным летательным аппаратам", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта Александр Михеев, чьи слова привела в понедельник пресс-служба компании.

"Среди долгожданных новинок - БЛА "Орлан-30", боевой модуль с дистанционным управлением "Баллиста", снайперская винтовка Чукавина, комплексы борьбы с БЛА, новое подводное оружие, средства связи, тренажеры, автомобильная и бронетанковая техника", - сказал Михеев.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
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