Al-Ain: Запад теряет деньги на Украине

Самая серьезная проблема, с которой столкнулся Запад, поддерживая Украину, связана с финансами, пишет Al-Ain. Эта поддержка не ограничивается отправкой оружия. На содержание беженцев и восстановление инфраструктуры тоже нужны деньги, а их становится все меньше.

Баха аль-Авам

Вооружать, вооружать и вооружать Украину, пока она не победит Россию. Такое отношение у Запада к российско-украинскому конфликту, который длится уже около 11 месяцев.

Вне зависимости от отношения к принятию такого решения, оно не кажется легким, как утверждают некоторые страны НАТО и Евросоюза.

Отставка министра обороны Германии Кристины Ламбрехт продемонстрировала иной аспект этой проблемы. Недостаточно выделить 100 миллиардов долларов на военные расходы. Их не хватит, чтобы одновременно содержать и свою армию, и украинскую. Тем более сейчас, когда экономики Запада сталкиваются с одним кризисом за другим.

Существует пять основных проблем, стоящих перед западными союзниками Киева. Продление российско-украинского конфликта изначально являлось целью некоторых стран НАТО. Они хотели, чтобы их военная промышленность процветала, а газ продавался по высоким ценам для всех, кто готов отказаться от покупки российского голубого топлива.

Финансовые затраты — это самая серьезная проблема, стоящая перед западными странами. Военная промышленность очень дорогая. Увеличение оборонных бюджетов в странах, чьи экономики страдают от инфляции, снижения темпов роста и сокращения производства, происходит либо за счет сокращения расходов в других секторах, что, несомненно, негативно сказывается на уровне жизни населения, либо при помощи кредитов и увеличения государственного долга.

В западных странах налоги являются основным источником доходов. И когда государство хочет компенсировать дефицит финансовых резервов, оно повышает налоги для физических и юридических лиц. Но что делать, если люди выходят на улицы в знак протеста против высоких цен и объявляют забастовки за забастовками, требуя повышения заработной платы, чтобы их доходы соответствовали высоким темпам инфляции?

Попытка Лиз Трасс снизить налоги привела к отставке правительства и её уходу с поста премьер-министра Великобритании менее чем через два месяца после того, как она попала на Даунинг-стрит, 10.

Её преемник, Риши Сунак, спешит принять законы, чтобы остановить забастовки, которые терзают Великобританию просто потому, что он не может поднять заработную плату или снизить уровень инфляции.

Поддержка Западом Украины не ограничивается поставками оружия. Она также включает выделение средств на ремонт разрушенных и поврежденных объектов и гуманитарную помощь, не говоря уже о больших затратах на сдерживание беженцев, бегущих c Украины в Европу.

Центр экономической стратегии Украины ожидает, что финансовая, военная и материально-техническая помощь Запада в этом году достигнет 100 миллиардов долларов, из которых примерно 40% предназначены для украинской армии. Какие страны выделят такие средства? Смогут ли они выполнить взятые на себя обязательства и реализовать планы по восстановлению экономики?

Допустим, западные страны преодолели это препятствие и воспользовались средствами центробанков. А как же сроки производства вооружений? Смогут ли союзники Киева отказаться от своих оружейных запасов в пользу усиления украинской армии, чтобы направить российскую спецоперацию в нужное им русло и вынудить Путина "сдаться", как говорят британские официальные лица?

Некоторые европейские страны поставляют оружие для Украины, но теперь им приходится выбирать между своими нуждами и нуждами Киева, особенно в преддверии ожидаемого конфликта с Москвой.

Им нельзя забывать и о типах поставляемых вооружений, чтобы поддержка Киева не обернулась прямой конфронтацией с Россией. Украина не является членом НАТО или Евросоюза, поэтому им не следует подталкивать Москву к так называемой "защите российского присутствия в мире".

Есть еще две проблемы, с которыми сталкиваются западные страны всякий раз, когда они стремятся увеличить уровень военной поддержки Киева.

Во-первых, что произойдет с европейским и американским оружием, если оно окажется не в руках украинской армии?

Во-вторых, как защитить это оружие от российских бомбардировок?

Уничтожение западного оружия на Украине означает не только потерю денег, потраченных на его производство и транспортировку, но и подрыв доверия к покупке этого оружия на глобальном уровне.

Еще одна проблема заключается в появлении разногласий среди союзников Киева по украинскому вопросу.

Все западные страны выступают против России в её конфликте с Украиной, который продолжается уже почти год, но это не отменяет того факта, что некоторые из них "инвестируют" в продолжение боевых действий и пытаются добиться финансовых, политических и военных выгод в долгосрочной перспективе, а другие лишь надеются, что этот кризис вскоре завершится.

Существуют также разногласия между несколькими мировыми державами и западным "антироссийским альянсом". Москва может найти того, кто окажет ей военную поддержку — или же усилия некоторых стран как внутри, так и вне НАТО приведут к установлению долгосрочного перемирия, что превратит кризис в "спящий вулкан" до особого распоряжения.

Томас Джефферсон, третий президент Соединенных Штатов, говорил: "Ничто не может помешать человеку с правильным настроем достичь своей цели; ничто на Земле не может помочь человеку с неправильным настроем". Сегодня сложно судить о "настрое" сторон, участвующих в украинском конфликте, поскольку каждая из них придерживается своей точки зрения. Однако необходимо взвесить все возможные последствия от продления этого конфликта на ещё один год, который и так проделал огромные бреши в миропорядке, существующем с момента окончания холодной войны.