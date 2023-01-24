Переговоры по Украине положат начало новому миропорядку

Almasry Alyoum: переговоры по Украине нужно начать не позднее весны

Переговоры об урегулировании украинского кризиса нужно начать не позднее весны, пишет Almasry Alyoum. Они станут шагом к новому миропорядку. Европа должна решить, как взаимодействовать со своим "большим" соседом, а Россия — как ей дальше сосуществовать с Западом.

Набиль Фахми

Мы уже привыкли к тому, что в начале каждого года традиционно делаются прогнозы. И 2023-й — не исключение. Последние два года отличались геополитической напряженностью и вызовами, связанными с глобальными социальными и экономическими проблемами. Они также стали свидетелями технологического прогресса и открыли множество потенциальных возможностей. Эти два года подкинули пищу для размышлений и способствовали появлению исследований о локальных, региональных или глобальных моделях.

2023 год окажет влияние на действующий мировой порядок и текущие кризисы. Что касается международных отношений, здесь особое значение будут иметь действия и решения таких глобальных игроков, как Соединенные Штаты, Европа, Россия и Китай. Мы еще находимся в начале первого квартала, но уже видим, что украинский кризис будет серьезной проблемой со всеми вытекающими последствиями, особенно для российско-западных отношений.

Американо-европейские потребности

Есть проблемы, с которыми Соединенным Штатам и Европе необходимо разобраться. Вашингтон дистанцировался от мира и занимается собственными делами, а Европа погрязла в кризисе идентичности. И эти двое должны сотрудничать, чтобы определить основные направления взаимодействия и урегулировать украинский кризис в ближайшие месяцы.

Примером тому были расхождения во взглядах на отношения с Россией до начала спецоперации на Украине. Разногласия могут вновь возникнуть по мере того, как украинский кризис приближается к дипломатическому урегулированию. В Соединенных Штатах и ​​некоторых странах Европы считают, что Москва должна потерпеть сокрушительное поражение на Украине, которое уничтожит не только российские институты, но и самого президента Путина. В то время как другие говорят, что Россия не исчезнет с карты и останется крупнейшим соседом Европы, поэтому необходимо совместно с ней строить европейскую архитектуру безопасности, даже если придется пойти на определенные уступки.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер опубликовал статью в британском The Spectator 17 декабря, в которой заявил, что наступает время действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, чтобы достичь мира путем переговоров. По его мнению, мирный процесс должен так или иначе "связать Украину с НАТО". И раз уж вернуться к дофевральским границам невозможно ни в ходе боев, ни путем переговоров, можно прибегнуть к принципу самоопределения — провести на этих территориях референдумы под международным наблюдением. Особенно это важно для регионов, которые переходили из рук в руки на протяжении веков. Крым же мог бы стать предметом переговоров уже после перемирия, считает Киссинджер.

Целью мирного процесса является обеспечение свободы Украины и определение рамок новой международной структуры, особенно для Центральной и Восточной Европы. В итоге Россия должна найти свое место в этой структуре.

Хотя позиция Киссинджера в отношении Москвы может показаться "ястребиной", он повторил, что распад России или уничтожение её способности проводить стратегическую политику может превратить территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в спорный вакуум. Не менее важным, чем это заявление, является его недвусмысленный призыв к дипломатическому разрешению конфликта.

"Беспомощная Россия" или региональная безопасность?

Мы можем возражать против предпочтительных вариантов, упомянутых Киссинджером, включая "беспомощную Россию". Я считаю, что необходимо опираться на региональную архитектуру безопасности, контролировать вооружения, ограничивать развертывание войск, использовать системы раннего предупреждения и обеспечить возможности для управления кризисными ситуациями. Однако его призыв к дипломатическому разрешению конфликта заслуживает определенного внимания.

Хотя проведение референдумов под международным наблюдением на территориях, уже вошедших в состав России, является интересным предложением, которое следует рассмотреть, я сомневаюсь, что это сработает. И если вдруг все пройдет успешно, то можно ли провести аналогичные референдумы на оккупированных Израилем палестинских территориях на Западном берегу и в секторе Газа в рамках формирования новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке?

В предыдущих статьях я предлагал Генеральному секретарю ООН и многим непостоянным членам Совета Безопасности инициировать дипломатические усилия между Россией, Соединенными Штатами и Европой в различных областях и до сих пор остаюсь при своем мнении. Конфликтующие стороны должны урегулировать все разногласия дипломатическим путем, чтобы сохранить лицо при любом раскладе. Однако реальные переговоры часто проходят за закрытыми дверями.

Россия должна в ближайшее время просчитать стратегические потери, связанные с сохранением нынешней ситуации на Украине, или принять решение и впредь не ставить её во главу своих приоритетов, а также оценить потенциальные выгоды от продления военных действий после этой зимы. Ей нужно разобраться с глобальными последствиями после окончания украинского конфликта. Европа должна будет решить, как ей взаимодействовать со своим "большим" соседом, а Россия, в свою очередь, должна будет определить, как ей дальше сосуществовать с Европой. Независимо от того, сформируется ли новый мировой порядок или нет, они обе по-прежнему будут связаны друг с другом, поэтому им придется найти новый способ взаимодействия.

Взаимодействие с Европой, с точки зрения России, должно быть ограниченным, если только это не может радикально изменить ситуацию на Украине в военном отношении. Речь идет о присоединении новых территорий, что кажется крайне маловероятным, или о применении тактического ядерного оружия, использование которого Москва считает недопустимым.

Само собой разумеется, что многие предложения Киссинджера не будут приняты Россией. Даже самые адекватные будут подвергнуты изменениям. Тут надо отметить, что он закрывает глаза на новые территориальные приобретения России, то есть Крым и новообретенные регионы, где подавляющее большинство — это русскоязычное население.

Необходимо начать дипломатические переговоры самое позднее к весне, будь то на основе предложений Киссинджера или других. Независимо от результата, они окажут значительное влияние на Украину и заложат основу для нового алгоритма взаимодействия Запада и России в свете постоянно меняющегося мирового порядка. Это влияние, скорее всего, выйдет за пределы европейского континента, поскольку Китай и другие страны уже сейчас просчитывают, как им лучше всего защитить свои интересы в будущем (в пределах и за пределами их непосредственного географического влияния). Я считаю, что подвижки в украинском кризисе в первой половине 2023 года повлияют на политику не только в Европе, но и в Азии, и во всем мире. Это станет первым шагом к формированию нового мирового порядка.