США в поисках боеприпасов для Украины уже "перерыли все что можно"

MWM: Северная Корея продемонстрировала беспрецедентные возможности своих вооруженных сил

США изощряются как могут в поисках боеприпасов для Украины, пишет MWM, и даже даже готовы сократить арсеналы в Южной Корее ради Киева. Но аналитики назвали это решение несвоевременным, так как КНДР в ходе недавних испытаний продемонстрировала "новые беспрецедентные возможности".

Командованию вооруженных сил США на Корейском полуострове было предложено предоставить военную технику из своих арсеналов для вооружения Украины. В Южной Корее дислоцирован третий по величине американский контингент за рубежом численностью свыше 27 000 человек, который подкреплен крупными запасами оружия и техники, особенно сухопутной. В отличие от более крупного контингента США в Германии и Японии, силы в Корее непосредственно граничат с территорией одного из четырех "великих противников" Пентагона: Северная Корея находится с США в состоянии войны с 1950 года.

Силы в Корее давно считаются особенно уязвимыми из-за удаленности от материковой части США и протяженности линий снабжения. Ситуация усугубляется быстрым развитием северокорейских ударных возможностей — в том числе высокоточных баллистических ракет и реактивных артиллерийских систем, которые также могут использоваться для доставки оружия массового поражения.

Решение о сокращении арсеналов некоторые аналитики сочли несвоевременным, поскольку Северная Корея в ходе недавних испытаний продемонстрировала беспрецедентные новые возможности, а в декабре запустила беспилотники над президентским дворцом Южной Кореи в качестве демонстрации силы.

Какие именно виды техники будут переброшены со складов в Корее на Украину, не уточняется, но широко распространено мнение, что это в первую очередь коснется артиллерии. Командование военного контингента США в Корее заверило, что сокращение запасов "не окажет никакого влияния на текущие операции и способность США выполнять нерушимые обязательства по защите союзнической Республики Корея".

Газета The New York Times сообщила, что 155-мм артиллерийские снаряды со складов в Южной Корее уже переданы Украине, как и боеприпасы того же калибра с американских баз в Израиле. Эти калибры совместимы с рядом орудий НАТО, недавно переданными в дар украинской армии — в частности, американскими M777, M109 и немецкими PzH 2000. Украинской армии уже поставлено более миллиона 155-мм снарядов, причем "значительная" их часть, как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, как раз с объектов в Корее и Израиле.

Роль артиллерии в продолжающемся российско-украинском конфликте растет, а запасы НАТО и России, наоборот, заканчиваются. Так, последняя, по сообщениям, уже обратилась для снабжения своих вспомогательных сил, задействованных в кампании, к Северной Корее. Считается, что это восточноазиатское государство обладает одним из крупнейших в мире запасов артиллерийских боеприпасов, которые вполне могут превысить арсеналы НАТО или самой России.

С другой стороны, анонимный чиновник сообщил Fox News, что США в поисках боеприпасов уже "перерыли все что можно", а запасы ряда членов НАТО иссякли до критического уровня. Поскольку ожидается, что роль артиллерии на корейском театре военных действий может оказаться еще выше (в том числе из-за характера местности), кажущаяся необходимость дальнейшего снабжения Украины, чтобы та продолжала свои обстрелы, вполне может подорвать оборону американских позиций на стратегически более важном восточноазиатском театре военных действий.

Сама Северная Корея располагает крупнейшими артиллерийскими силами в мире, включая орудия крупнейшего калибра после России и реактивную артиллерию самой большой дальности после Китая. Их стремительная модернизация за последнее десятилетие стала основной причиной беспокойства американских сил в регионе.