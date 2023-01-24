МИД Польши пригрозил ФРГ изоляцией в случае отказа поставлять танки Киеву

По словам польского замминистра иностранных дел Аркадиуша Муларчика, в Европе "ведется большая игра - не только за победу на Украине, но и за американское влияние"

ВАРШАВА, 23 января. /ТАСС/. Германия окажется в международной изоляции, если не даст согласия на поставки танков Leopard Украине. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире Польского радио.

Комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая заявила в воскресенье, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву, представитель МИД Польши указал, что "это новое высказывание", которое показывает эффективность оказываемого на Берлин давления.

"Мы должны понимать, что Германия, не давая согласия на отправку танков Украине, попадает в международную изоляцию. Если они будут по-прежнему придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым", - указал Муларчик.

По его словам, речь идет не только о помощи Украине, но и о рынке вооружений. "Тут ведется большая игра - не только за победу на Украине, но и за американское влияние в Европе. Немцы и французы хорошо это понимают", - добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Германия действует в координации с союзниками по вопросу поставок танков Украине. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, по результатам которой министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика уже приняла решение о поставке Украине танковой роты - до 14 машин, и будет действовать на свое усмотрение, вне зависимости от позиции Берлина.