Войти
РИА Новости

В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных

450
0
+1
Техника связи на выставочной площадке
Техника связи на выставочной площадке.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Рогозин сообщил о поставке в ДНР новых российских терминалов спутниковой связи для военных

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Я считаю, что космическая связь в войсках, безусловно, должна быть. Мы изготовили первые комплекты компактные, они поставлены уже в одну из артиллерийских бригад, показали хороший результат", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что военные комплексы космической связи созданы на базе гражданских решений, которые уже предлагают российские предприятия.

По словам главы "Царских волков", потребовалась доработка алгоритмов, чтобы они оказались полностью применимы "вдоль линии фронта, в условиях, даже когда идет подавление такого рода каналов связи радиоэлектронной борьбой противника". При этом подробности о новинке Рогозин приводить не стал, объяснив это тем, что иначе противнику будет проще подобрать способы, чтобы глушить радиосигналы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
14.01.2022
Эскизный проект кислородно-водородного двигателя для "Ангары-А5В" прошел защиту
27.11.2020
Рогозин указал на отсутствие необходимости списывать МКС после 2025 года
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
15.04.2019
Робот "Федор" передан в Роскосмос для изучения его применения в пилотируемых программах
12.04.2019
Рогозин: выдающиеся россияне смогут бесплатно совершать туристические полеты в космос
26.02.2019
Пожалели кислород: как запускали египетский спутник
20.01.2012
У каждой аварии есть имя и фамилия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 15:56
  • 42592
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении