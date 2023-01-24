В России создали новые терминалы спутниковой связи для военных

Рогозин сообщил о поставке в ДНР новых российских терминалов спутниковой связи для военных

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские спутниковые терминалы для военной связи поставлены в одну из артбригад ДНР, они проходят испытания и показывают хорошие результаты, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Я считаю, что космическая связь в войсках, безусловно, должна быть. Мы изготовили первые комплекты компактные, они поставлены уже в одну из артиллерийских бригад, показали хороший результат", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что военные комплексы космической связи созданы на базе гражданских решений, которые уже предлагают российские предприятия.

По словам главы "Царских волков", потребовалась доработка алгоритмов, чтобы они оказались полностью применимы "вдоль линии фронта, в условиях, даже когда идет подавление такого рода каналов связи радиоэлектронной борьбой противника". При этом подробности о новинке Рогозин приводить не стал, объяснив это тем, что иначе противнику будет проще подобрать способы, чтобы глушить радиосигналы.