Премьер Японии заявил о поворотном моменте в истории страны

По оценке Фумио Кисиды, конфликт на Украине "потряс основы международного права", а обстановка в азиатском регионе стала "самой суровой и сложной за послевоенный период"

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Япония в свете ситуации вокруг Украины третий раз за последние 150 лет оказалась перед поворотным моментом в истории. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"В современной Японии было два основных поворотных момента - это Реставрация Мэйдзи (началась в 1868 году - прим. ТАСС) и 77 лет спустя - окончание Второй мировой войны. И теперь, как ни странно, еще 77 лет спустя мы вновь оказались на переломном этапе истории", - сказал он в контексте происходящего вокруг Украины, отметив, что этот конфликт "потряс основы международного права", а обстановка в сфере безопасности в азиатском регионе стала "самой суровой и сложной за послевоенный период".

"Односторонние попытки изменить статус-кво с помощью силы нельзя терпеть ни в одной части мира. По случаю саммита Группы семи в Хиросиме я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь заявить миру о нашей твердой решимости поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, который отстаивает эти принципы", - добавил Кисида.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия.