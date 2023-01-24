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ТАСС

Рябков назвал "психологической войной" заявления США о поставках дальнобойных ракет Киеву

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС

Замглавы российского МИД также обратил внимание на усиление "гибридной войны коллективного Запада" против РФ и отметил опасность эскалации

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заявления США о возможности предоставления Киеву баллистических ракет MGM-140 ATACMS, дальность применения которых достигает 310 км, - это элемент психологической войны, заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", - указал замминистра, комментируя соответствующие заявления.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что эскалация - это "опаснейший путь", последствия которого могут быть непредсказуемыми. 

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Страны
Россия
США
Украина
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