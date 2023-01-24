В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

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США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности. Одной из причин этого является негативное отношение к данной идее местного населения, особенно проживающего в районах предполагаемого базирования данного вооружения.

Такое сообщение появилось в японской газете Yomiuri, журналисты которой ссылаются на свои источники.

Изначально идея размещения в Японии ракет средней дальности была вызвана стремлением к сдерживанию Китая, который пытается усилить свой контроль в Тихоокеанском регионе. Но теперь власти США решили, что с данной задачей можно справиться и без этого.

Дело в том, что сейчас Япония предпринимает самостоятельные усилия по увеличению собственного оборонного потенциала для нанесения контратакующих ударов. В частности, Токио намерен закупить партию американских ракет Tomahawk, а также проводит работы по увеличению дальности поражения ракетных комплексов Type 12, выпускаемых местным ОПК. Данные мероприятия намечены в рамках обновленной стратегии национальной безопасности Японии. В числе прочего, отмечается в японской прессе, она предусматривает появление на вооружении японских Сил самообороны 500 крылатых ракет Tomahawk и одной тысячи единиц Type 12.

До недавнего времени у США отсутствовали ракеты, способные поражать объекты на расстоянии от 500 до 2,5 тысячи километров, так как Вашингтон не имел права обладать ими согласно подписанному им Договору о ликвидации ракет средней и меньше дальности. В то же время Китай располагает почти двумя тысячами таких ракет. Но после выхода американцев из соглашения в 2019 году в Соединенных Штатах развернулись работы по созданию ракетного оружия средней дальности, в том числе и гиперзвукового.