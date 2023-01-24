Рабочая группа по СВО разработает поправки для ускорения сроков ремонта военной техники

Соответствующее поручение дал глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) разработает поправки в законодательство для ускорения сроков ремонта военной техники. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

"Рабочая группа по вопросам СВО разработает поправки в законодательство для ускорения сроков ремонта военной техники. Они позволят ускорить оборот составных частей и комплектующих изделий, получаемых в результате утилизации, что будет способствовать уменьшению сроков ремонта подобного вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое поручение было дано главой комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым, который курирует в рабочей группе вопросы мобилизационной подготовки в сфере экономики. По его словам, которые приводит пресс-служба, на период проведения спецоперации для оперативного ремонта и модернизации военной техники необходимо упрощение ряда организационных процедур при техническом обслуживании, ремонте, утилизации и реализации вооружения.

"Уже на первом заседании подгруппы был озвучен ряд конструктивных предложений в сфере повышения финансовой устойчивости предприятий ОПК, решения проблем нехватки кадров, модернизации и сокращении сроков ремонта военной техники", - рассказал Гутенев.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.