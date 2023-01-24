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ТАСС

Япония заявила о сохранении курса на заключение мирного договора с Россией

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Флаги Японии и России
Флаги Японии и России.
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Тем не менее, по оценке японского премьера Фумио Кисиды, в отношениях Токио и Москвы сейчас "тяжелая ситуация"

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Правительство Японии, несмотря на тяжелое положение в отношениях между Токио и Москвой из-за ситуации вокруг Украины, сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", - сказал он.

Москва и Токио с середины 20 века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 

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Страны
Россия
Украина
Япония
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