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ТАСС

Кисида заявил, что Япония продолжит политику поддержки Украины и санкций против России

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Премьер также сообщил о намерении страны укреплять свое взаимодействие с партнерами по G7

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Япония намерена укреплять свое взаимодействие с партнерами по Группе семи (G7) и странами глобального Юга в контексте продвижения политики санкционного давления на РФ и поддержки Украины. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Чтобы все международное сообщество сотрудничало в ответ на различные вызовы, стоящие перед миром, G7 объединится и укрепит свое взаимодействие с так называемым глобальным Югом. С этой целью мы будем вместе работать над преодолением энергетического и продовольственного кризисов в глобальной экономике. Кроме того, мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины", - сказал он.

Говоря о председательстве Японии в G7 в этом году, Кисида также добавил, что Токио на саммите в Хиросиме намерен продемонстрировать стремление возглавить международные усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Япония в нынешнем году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия. 

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Япония
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Ядерный щит
ЯО
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