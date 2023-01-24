Новейшая модификация израильского танка Merkava MkV поступила для опытной эксплуатации в бронетанковую бригаду ЦАХАЛ

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Израильская армия в скором времени начнет получать на вооружение новую модификацию основного боевого танка Merkava пятой серии. Некоторое количество танков Merkava Mark V уже поставлены для опытной эксплуатации в 401-ю бронетанковую бригаду 162-й дивизии южного командования ЦАХАЛ. Бригада имеет на вооружении ОБТ Merkava MkIV.

Новая модификация Merkava MkV разработана на основе четвертой серии и больших отличий в конструкции не имеет. Как пишет издание Army Recognition, Merkava V является улучшенной версией Merkava IV, объединившей в себе "новейшие технологии и инновации в области защиты и цифровых боевых возможностей".

По конструкции новый танк не отличается от более ранних моделей, механик-водитель размещается слева, двигатель справа спереди, башня смещена назад. Экипаж по-прежнему состоит из четырех человек: водитель, командир, наводчик и заряжающий, автомата заряжания в новой Merkava MkV нет. По вооружению также без изменений - гладкоствольная пушка калибра 120 мм, два пулемета 7,62 мм и 60-мм миномет с казенной частью, установленной внутри.

Основные изменения коснулись защиты. На Merkava MkV установлен комплекс активной защиты Trophy (APS), способный, как заявляется, противодействовать всем современным средствам поражения танков. Также танк получил круговой обзор на 360 градусов, благодаря установке камер дневного и ночного видения. Командир танка получил цифровой шлем, обеспечивающий 3D-обзор поля боя, а также предоставляющий всю информацию по происходящему внутри танка, включая повреждения. Установленные системы позволяют танку самостоятельно обнаруживать цели и поражать их.

На танк Merkava MkV установлен дизель V-12 мощностью 1500 л.с., коробка передач автоматическая, имеет пять передач вперед и две назад. Запас хода 500 км, скорость максимальная - 64 км/час.