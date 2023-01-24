Войти
Военное обозрение

Новейшая модификация израильского танка Merkava MkV поступила для опытной эксплуатации в бронетанковую бригаду ЦАХАЛ

473
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израильская армия в скором времени начнет получать на вооружение новую модификацию основного боевого танка Merkava пятой серии. Некоторое количество танков Merkava Mark V уже поставлены для опытной эксплуатации в 401-ю бронетанковую бригаду 162-й дивизии южного командования ЦАХАЛ. Бригада имеет на вооружении ОБТ Merkava MkIV.

Новая модификация Merkava MkV разработана на основе четвертой серии и больших отличий в конструкции не имеет. Как пишет издание Army Recognition, Merkava V является улучшенной версией Merkava IV, объединившей в себе "новейшие технологии и инновации в области защиты и цифровых боевых возможностей".

По конструкции новый танк не отличается от более ранних моделей, механик-водитель размещается слева, двигатель справа спереди, башня смещена назад. Экипаж по-прежнему состоит из четырех человек: водитель, командир, наводчик и заряжающий, автомата заряжания в новой Merkava MkV нет. По вооружению также без изменений - гладкоствольная пушка калибра 120 мм, два пулемета 7,62 мм и 60-мм миномет с казенной частью, установленной внутри.

Основные изменения коснулись защиты. На Merkava MkV установлен комплекс активной защиты Trophy (APS), способный, как заявляется, противодействовать всем современным средствам поражения танков. Также танк получил круговой обзор на 360 градусов, благодаря установке камер дневного и ночного видения. Командир танка получил цифровой шлем, обеспечивающий 3D-обзор поля боя, а также предоставляющий всю информацию по происходящему внутри танка, включая повреждения. Установленные системы позволяют танку самостоятельно обнаруживать цели и поражать их.

На танк Merkava MkV установлен дизель V-12 мощностью 1500 л.с., коробка передач автоматическая, имеет пять передач вперед и две назад. Запас хода 500 км, скорость максимальная - 64 км/час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Merkava
Похожие новости
21.02.2020
Израильская армия намерена распрощаться с танком Merkava Mark III
16.01.2020
Каким может быть сверхтяжелый танк
15.08.2016
Израиль предлагает Австралии «Трофи», «Самсон» и «Спайк»
09.08.2012
Все началось с «Красной шапочки»
23.03.2012
Лидер израильского ВПК в прошлом году получил 367 млн шекелей прибыли
14.07.2011
В армии Израиля успешно испытали новый уникальный снаряд
04.03.2011
Израильские САЗ TROPHY успешно прошли испытания в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 15:56
  • 42592
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 14:44
  • 0
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 24.01 12:45
  • 3
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 11:55
  • 1
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну
  • 24.01 10:13
  • 26
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 24.01 09:22
  • 3
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 03:10
  • 5
Ростех изготовил для ТЭС «Ударная» первую серийную газовую турбину большой мощности
  • 23.01 21:54
  • 40
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 23.01 19:39
  • 1
В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей Всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ
  • 23.01 19:39
  • 1
Командные кадры попали под ротацию
  • 23.01 19:38
  • 1
Москва задумала провести военную реформу
  • 23.01 17:41
  • 0
Обстановка вокруг Беларуси по состоянию на 23 января 2023 года
  • 23.01 14:08
  • 0
Вооруженные силы Польши продолжают формировать подразделения 18-й мд на брестском направлении