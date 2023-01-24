Генерал Яковлефф, не считайте русских дураками: вы зря занижаете их шансы

Agoravox: во Франции генерала-русофоба с фамилией Яковлефф уличили в подтасовке фактов

Генерал Мишель Яковлефф, выступающий в СМИ Франции как эксперт по украинскому конфликту, игнорирует факты, обещая украинцам скорую победу, считает автор свободной трибуны Agoravox. Автор ссылается на телеинтервью генерала, где он предсказывает русским поражение потому, что они... просто плохие люди.

Перед вами иронический ответ на интервью генерала по фамилии Яковлефф в программе "Air et cosmos" ("Воздух и космос"). Как сказал Сунь-Цзы: ""Если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе не нужно волноваться, поскольку ни в одном из сотни сражений ты не будешь побежден. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, за каждую достигнутую тобой победу ты расплатишься, потерпев поражение. Если ты не знаешь ни себя, ни врага, ты будешь проигрывать всегда".

Поэтому вы должны простить меня за то, что я беспокою вас рассказом о пропагандистском спектакле в исполнении генерала Яковлеффа и Ксавье Тительмана (последний выступил в роли ведущего программы).

Генерал Яковлефф, или неизбежность победы

Надо отдать ему должное: господин Тительман смог ловко показать все "кулинарное искусство" своего гостя, выставив его истинным шеф-поваром в древнем искусстве по вешанию лапши на уши. Что касается генерала Яковлеффа, оставляя в стороне вопрос о правде, надо признать его качества оратора — в данном случае это "риторический повар", которые искусно сервирует ложь.

Возложенная на Яковлеффа миссия заключалась в том, чтобы убедить слушателей в неизбежности победы Украины и необходимости поддержки украинской армии. Ему удалось показать свой разносторонний талант: лирические разъяснения, пояснения стратегии — все шло в ход. Ради одной конечной мысли — доказательства, что в результате наших усилий Россия рухнет.

В начале генерал играет на нашем чувстве вины, объясняя нам, будто вся беда в том, что Украина не была достаточно поддержана Западом в период с 2014 по 2022 год. Для тех, кто помнит репортажи о том, что за эти годы Западом было обучено 80 000 украинских солдат, эти фразы генерала Яковлеффа звучат даже смешно. Генерал забывает о наших постоянных проблемах с украинскими офицерами, которые даже на вечеринках в западных военных академиях не могли избавиться от привычки салютовать по-нацистски. Забывает Яковлефф и о том, что в 2015-2022 гг. западные правительства массово поставляли оружие на Украину. Правда, этого было недостаточно, чтобы компенсировать оружие советского производства, которое украинское правительство продавало на все четыре стороны. Отметим, что в России артиллерийские орудия советского производства, в отличие от Украины, за границу не продали. Выходит, наши страны просят компенсировать Украине грехи ее украинских воров: это они растранжирили доставшееся им в наследство от СССР оружие, а мы должны поставить новое взамен — причем не требуя денег вперед.

"Наша доза вины"

Как только мы проглотили нашу дозу вины, наступает время возвеличивания победы. Наш гениальный генерал предлагает нам три возможных сценария: победа России, победа Украины, ничья. Поздравляю, все учтено, серьезность продемонстрирована, пришло время доказать публике, что победа русских маловероятна...

Наш генерал доказывает свой кавалерийский опыт, демонстрируя атакующий настрой драгуна: он внушает нам, что русские ослаблены в военном отношении, им не хватает снаряжений и боеприпасов. Правда, позже он объяснит нам, что русские имеют преимущество в тяжелых вооружениях. Похоже, генерал Яколефф изрекает нам истины с изменяемой геометрией, где зад и перед легко меняются местами.

К сожалению, реальность на стороне России, и она все же пробивается даже к нашему "драгунскому" генералу. Месье Яковлефф признает, что без массового получения натовской бронетехники Украина не может наступать, а инициатива пока принадлежит русским. После того, как летние и сентябрьские киевские контрнаступления были вознесены им до небес, отдадим должное проницательности нашего генерала: предсказывая России скорое поражение, он все же признает, что на данный момент русские вернули себе стратегическую инициативу. Не имея такого же прекрасного образования, я все же позволю себе возразить общепринятому мнению, которое генерал много месяцев формировал и пытается формировать.

Инициатива принадлежит России

Итак, вот вам правда, "мон женераль" Яковлефф: инициатива принадлежит России уже долгое время, а Украина, кроме возврата одной двадцатой потерянных весной территорий, не получила никаких стратегических дивидендов. Борьба продолжается, и сейчас Россия вернула себе инициативу, которую имела до украинского контрнаступления. Прекрасный пример того, куда ведут советы Яковлеффа. Все вложения Запада потрачены впустую. Спасибо вам, господа, за вашу честность: вы хоть косвенно признаетесь, что просто транжирите деньги налогоплательщиков.

Вам больше не нужно показывать свое мастерство в пропаганде. Вы и так провалились, если цепляетесь все за ту же формулу: "Несмотря на то, что российской армии всего не хватает, и она ничего из себя не представляет, она сумела вернуть себе инициативу".

Осмелюсь ли я, невоенный человек, усомниться в вашей великой мудрости? Вы говорите, что русские формируют маневренную массу и в целом идут наравне с украинцами по численности. Хотя математикам хотелось бы, чтобы на фронте русские находились в меньшинстве. Как же тогда эта армия третьего дивизиона смогла взять Соледар и по-прежнему атаковать на севере, пока ее маневренная масса все еще не сформирована?

Мон женераль (мой генерал), вы выбрали не ту военную карьеру. С вашей завиральной лихостью вам следовало бы служить не в драгунах, а в гусарах. Именно образ завирального гусара соответствует тому, что выходит из-под вашего бойкого пера, черпая свои начала в вашей склонной к интелллектуальным приключениям душе. По-вашему, несмотря на возвращение инициативы к россиянам, они все равно обречены.

Ожидание от русских все тех же ошибок

Почему? Ах да, вы же нам объяснили: потому что русские, к счастью нашему, будут отныне совершать только ошибки. Потому что по политическим причинам им придется атаковать Киев, об который они уже раз обломали себе зубы. Ваша логика понятна: русские потерпели неудачу один раз, они потерпят неудачу дважды, потому что они... плохие. Чтобы придать этому своему ни на чем не основанному "сценарию" видимость глубины, вы напоминаете нам об Арденнской операции, где русским вы отводите роль немцев. (Напомним: тогда, в конце 1944-го, немцы успешно контратаковали наступавших на Германию с территории Франции англичан и американцев.) Хорошо. Но почему вы вдруг становитесь таким робким? Какими средствами наши союзники или, вернее, ваши союзники, потому что я не хочу ассоциироваться с вами и вашими друзьями никоим образом , смогут разгромить русских? В Арденнах, напомню, немцы атаковали тяжелыми танками, то есть техникой, неприспособленной к местности. Напомню, что у немцев не было господства в воздухе, которое у русских было с февраля 2022 года. И еще: на южном направлении с немцами сражался великий американский генерал Паттон, направивший несколько дивизий для поддержки обороны англо-американского фронта в Арденнах.

Сейчас не 1944, а 2022 год. Где украинцы найдут такого же Паттона и то господство в воздухе, которым пользовались союзники? В марте русские задействовали меньшие по численности боевые силы против украинской армии, натренированной американцами. На этот раз цифры больше: похоже, что с обеих сторон теперь в боях участвуют в три или четыре раза больше военных и техники. Впрочем, генерал Яковлефф, у вас более точные цифры, чем у меня. Вы подозреваете русских в намерении еще раз пойти на Киев...

Блестящий офицер, которым вы являетесь, определенно знает наполеоновские кампании. Итак, вы знаете, что единственная столица, взятая силой — Москва — не принесла Наполеону желанной победы. Если он побеждал до этого взятия, то потому, что выигрывал сражения, в которых уничтожалась армия противника. Решающая битва — это та, в которой уничтожены силы противника.

Денацификация и демилитаризация. А вы что хотели?

Так что, согласно этой логике, русские должны предпринять что-то решительное. Вы ломаете себе голову насчет их тайных намерений. И вот тут, генерал, я могу предложить вам кое-что очевидное.

Я знаю, генерал, что лязг доспехов мешает вам услышать врага, но позвольте пехоте, которая утопает ногами в грязи и платит по вашим счетам, донести до вас слова самого Путина: денацификация, а также уничтожение уже давно направленного против России украинского военного потенциала. Плюс прекращение потока вооружений, предоставленных НАТО. Не устроит ли вас такое, вполне официальное объяснение действий Путина?

Вы хотите обратиться не ко мне, а к другим источникам, типа поляков или прибалтов? Извольте. Вам ли не знать, что пулемет уничтожил кавалерию? Позвольте мне напомнить вам об этой неромантичной истории. Ваши польские друзья, с которыми вы сталкиваетесь в штаб-квартире НАТО, наверняка смогут напомнить вам о том, что происходит, когда солдаты заряжают пулеметы и наводят их на вражескую конницу. Катастрофический эффект! У них это еще свежо в памяти, так как это их последняя война. Да, я знаю, подло с моей стороны напоминать, что наши сообщники отказались вступить в союз с русскими против немцев. Они подтолкнули Молотова в объятия Риббентропа и таким образом уничтожили свою независимость на пятьдесят лет. К счастью, сегодня именно поляки могут влиять на нашу внешнюю политику и европейские институты, так что эффект рискует быть не менее жутким.

Не считайте русских дураками

Русские гораздо более прагматичные люди, и они знали, как защитить себя во время Второй мировой войны. Они уничтожали немцев подручными методами, почти без романтического использования кавалерии. Нынешние страны-лидеры НАТО не смогли бы освободить Западную Европу без поражений нацистов на востоке. В этом испытании русские смогли многому научиться, и с тех пор они сохранили способность учиться. Поэтому вполне вероятно, что они проанализировали ситуацию после весенних операций и поняли, что ракеты теперь имеют преимущество перед танками, как когда-то пулеметы — перед кавалерией. Возможно, это причина, которая мешает вам понять новую ситуацию. Вы предпочитаете списывать неспешное развитие русского наступления на некомпетентность российской армии. Вам удобно внушить нам, что, если русские не ведут большого наступления, то, значит, они на него не способны. Но, может быть, русские просто умнее, чем вы думаете? Может, они пересмотрели свои планы? В век крылатых ракет и дронов лучшим решением становится уничтожение врага дистанционным воздействием до того, как он займет окопы. Это мы и наблюдаем.

От вас не ускользнуло, что русские после взятия Соледара не поторопились начать прорыв. Это можно объяснить некомпетентностью. А можно — осторожностью и опытом русских.

У русских больше шансов, чем вы предполагаете

У русских паритет по численности, и это уже неплохая ситуация на старте — для них. И даже вы признаете, что у них есть преимущество в огневой мощи. Намного более густой поток снарядов в сторону украинских позиций показывает, насколько больше потерь у украинцев. Поэтому стратегия русских вполне прагматична: дождаться, пока паритет превратится в численное превосходство русских — и тогда украинский фронт под натиском России будет прорван.

Эта стратегия мне кажется вполне реализуемой. Но добавьте сюда тот факт, что русские, увеличивая количество угроз, могут заставить украинцев рассредоточить свои силы. Тем более, что разрушение электросети ослабляет мобильность обороняющихся и сокращает количество техники, поставляемой Западом. После передислокации частей под Бахмутом и Соледаром, сколько еще горячих точек ждет украинскую армию?

Как видите, возможны и другие сценарии, соответствующие простой экстраполяции текущих операций. И как-то так выходит, что у русских шансов на победу побольше, чем вы предполагаете.

А если русские выиграют конфликт

Но, простите, я забыл, что сказки всегда заканчиваются хорошо. Вы нас уверяли, что наиболее вероятный сценарий — это победа Украины. Очевидно, мы не посмеем противоречить вам. Что делать, если украинцы уже покорили ваше сердце.

Но меня гложут смутные сомненья: ведь вы уверяете нас, что украинская победа будет результатом ошибки русских. Я знаю, что русская "никчемность" для вас — данность. Но напомню, что Вторую мировую войну выиграл союз "славянских недочеловеков" и "полунегров" (именно так Гитлер называл русских и американцев). Расизм редко бывает хорошим инструментом для военного анализа, поэтому мне хочется предупредить вас насчет болезненного разочарования, которое вы испытаете, если презираемые вами русские выиграют конфликт. Спорим, что к тому времени ваши коллеги из Монса (бельгийский город, где расположено оперативное командование многонациональными силами НАТО) смогут подсунуть вам аргументы, чтобы доказать всем нам: это не наше поражение, а наша победа.

Так что тем временем храбрый украинец вынужден ждать русского наступления. А потом, уверяете вы нас, украинец сможет получить танки, которые позволят ему перейти в наступление и победить. Что может помешать вашим прогнозам? Разве что скупой Запад не даст оружия, и конфликт закончится вничью. И тогда, уверяете вы нас, все происходящее — это только прелюдия к следующей войне. Но в этом случае, мой генерал, зачем вы тратите свое время, объясняя нам, что Россия будет свергнута? Если война возобновится всего через несколько лет, то мощь России к тому моменту никуда не денется.

Я должен еще раз выразить свое восхищение вашей компетентностью, мой генерал. Я ошибся: вы не прошляпили свою карьеру гусара, скорее из вас получилась бы прекрасная гадалка на картах! Вы всегда даете приятный для клиента прогноз: в будущем вы способны увидеть только грядущее поражение России и ее раздел на более слабые образования. Спасибо за публикацию документов о военных задачах НАТО. Но, увы, уверяю вас, что документы на эту тему уже известны тем, кому надо. Но какой талант актера надо иметь, чтобы оправдывать и защищать кошмарного Зеленского. Можно подумать, что вы сожалеете о том, что вот-вот должно произойти, а именно о поражении этого самого Зеленского. И что, рассказывая о его возможном крахе, вы раскрываете информацию, к которой нет доступа простым смертным. Как жаль, что храм Дельфийского оракула сейчас разрушен. Вам бы там нашлась работа с бесплатным проживанием в качестве дающей прогнозы пифии.

"Критика снизу": ругаете Россию за демографию, а у самих цифры ниже

Но в отличие от всеведающих авгуров, вы приводите некоторые доводы, которые просты смертные все еще могут оспорить. Вы приводите три основных довода-причины. И вот по поводу этих обоснований неизбежного неуспеха России я позволю себе скрестить с вами шпаги.

Первое ваше обоснование заключается в том, что Россия находится в состоянии демографического спада. Что ж, ваша забота о размножении русского народа делает вам честь. Но вот только... что нам делать с нашими западными государствами, население которых также сокращается, но только быстрее, чем в России? Кто развалится первым: Россия, со спадом в 0,1% в год (при таких темпах через тысячу лет останется треть ее населения) или наши соседи немцы с падением в 0,2%. А ведь есть еще и более актуальный пример — Украина, которая до конфликта теряла 0,5% своего населения в год.

Поэтому я хотел бы вам сказать, что такое сокращение населения, как бы оно ни было тревожно и с каким бы вниманием российские власти к нему ни относились, не столь важно. Мы живем в современном мире с его новым демографическим режимом, характеризующимся низкой смертностью и низкой рождаемостью. Русскому народу достаточно относительно стабильной экономической ситуации, чтобы увеличить число многодетных семей. И в нашей истории был недавно длительный демографический спад, за которым последовал резкий прирост населения.

Вы нам, конечно, объясните, что негативные факторы накапливаются и что именно русские не вернут себе уверенность в завтрашнем дне. Вы сошлетесь на "деиндустриализацию" России. Такое замечание из уст француза заслуживает аплодисментов. Вы уверены, что критикуете российскую власть, а не выдвигаете обвинение против власти Макрона? Учитывая российские инвестиции в последние годы, а также вдруг проявившуюся устойчивость российской экономики к санкциям, можно предположить: Россия на пороге реиндустриализации, когда восстановление промышленности пойдет полным ходом. Очень может быть, что вскоре наши промышленники будут протестовать против российской конкуренции. Возникновению которой мы сами своими санкциями и поспособствовали, заставив русских искать счастья в своих границах, а не за рубежом.

Занимайтесь своей мафией

Чтобы развеять иллюзии, вы добавляете еще один фактор: мафия. Я не буду вам напоминать, что по вопросу о "мафиозности" экономики у России есть сильные конкуренты в лице Украины, да и других наших союзничков. Есть суровые факты: как смогло российское производство свинины перейти от дефицита к экспорту, несмотря на санкции, последовавшие вслед за "аннексией Крыма"? Неужели мафия в виде исключения решила вложиться в разведение свиней, а не в торговлю девушками и наркотики? Честь мафии и хвала, если она не испугалась зловония свиноферм!

У вас остается последний аргумент: "ослабление российской власти". Вы ждете падения ее популярности. Но глядите, как бы ситуация не стала развиваться вопреки тому, что вы говорите. Как бы не оказалось, что путинские формы правления ближе к гражданам, чем, например, наше правительство, у которого "в пассиве" и войны за рубежом, и непопулярные реформы.

Явное желание Запада избавиться именно от нынешнего президента России и его администрации может помочь российским властям справляться с давлением. Особенно в том случае, если спецоперация закончится победой России, а русскоязычные области воссоединятся с "русским материком". Тогда западная Украина превратится в "нейтральную полосу" на границе с Польшей.

Позволю себе на этом этапе откланяться, но хочу все-таки дать вам небольшой совет. Я знаю, что вы клянчите работу (ах, пардон, претендуете на должность консультанта) у натовских начальников. Это сложная работа, которая требует заполнения множества вакансий. Германия ищет министра обороны, макронистская Франция также могла бы воспользоваться вашими навыками. Вы обладаете всеми качествами для идеального резюме при нынешней власти: вы смотрите на англосаксов глазами кокера-спаниеля, вы свой человек в руководстве США и Британии. Короче говоря, если вам нужна рекомендательное письмо, не стесняйтесь обратиться ко мне. По-моему мнению, вы не окажетесь не ко двору ни в одном из этих правительств.

Реми Мондин (Rémi Mondine)