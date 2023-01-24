Украинский Т-84У можно считать самым "беззубым" танком в мире

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Танк Т-84У снова засветился в расположении украинских вооруженных формирований. Машина выглядит так, словно ее недавно вывели из какого-нибудь укрытия. За 11 месяцев специальной операции она так ни разу и не приняла участие в реальных боевых действиях.

Хотя впервые такой "восемьдесят четвертый" был замечен вначале марта в одном из районов Харькова. Затем его перебросили на южный участок фронта. И снова показали исключительно в условиях полигона.

В принципе, нет ничего особенного в том, что Т-84У боятся отправлять в бой - несмотря на то, что танк был принят на вооружение более двух десятков лет назад, он по-прежнему страдает детскими болезнями, которые так и не удалось вылечить. Есть риск, что он просто сломается на виду у наших Т-80БВМ и Т-90М. Поэтому некоторые из экспертов считают его самым "беззубым" танком в мире, который может только демонстрировать (и то через раз) свои ходовые качества, а вот точная стрельба - не для него. Ничего подобного давно не было в мировом танкостроении, поэтому не удивительно, что необандеровцы так клянчат "Леопарды", "Абрамсы" и "Леклерки".

Лев Романов