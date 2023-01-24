Сенатор Маккол призвал США передать Киеву ракеты ATACMS

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей отметил, что украинцы "побеждают", когда Вашингтон поставляет "то, что им нужно"

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. США должны передать Киеву ракеты ATACMS с большим радиусом действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов в том числе по Крыму. Такое мнение высказал в воскресенье председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас).

"Им также нужны [ракеты] ATACMS с большой дальностью поражения для ударов по Крыму, где находятся иранские беспилотники", - сказал он.

Маккол отметил, что украинцы ранее успешно осваивали все виды вооружений, которые предоставляли им США. "Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно - переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS", - добавил он.

Ранее Маккол назвал "трусливым" решение администрации президента США Джо Байдена не поставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.

Дальность действия ракет ATACMS, которые могут запускаться из РСЗО HIMARS, составляет до 300 км. Киев давно просит эти ракеты, в том числе чтобы наносить удары по российским базам в Крыму. Представители американской администрации неоднократно заявляли, что не намерены предоставлять Украине ракеты ATACMS, чтобы не провоцировать Россию.