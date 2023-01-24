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ТАСС

Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

При этом президент Украины отметил, что передача Киеву танков мотивирует ВСУ

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.

"Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", - сказал Зеленский в интервью, размещенном в воскресенье в его Telegram-канале. Зеленский также добавил, что поставка танков мотивирует ВСУ.

В пятницу замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ уступают российским войскам по количеству некоторых видов вооружений. По его словам, у ВСУ "большая диспропорция" в сравнении с ВС РФ, а именно - "один к трем или один к пяти и более".

В пятницу на американской военной базе Рамштайн состоялась встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее участники не приняли решения о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сплоченной коалиции, заинтересованной в их обязательных поставках Украине, не существует. Зеленский, выступая на встрече в Рамштайне по видеосвязи, попросил у министров обороны западных стран ускорить поставки Киеву танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны. Кроме того, он выразил надежду на получение истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия на будущих заседаниях. 

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Россия
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Украина
Продукция
F-16
Leopard-2
Компании
Минoбороны РФ
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