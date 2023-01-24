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ТАСС

В Минобороны Италии заявили, что страна не строила антироссийский фронт

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Министр обороны Италии
Министр обороны Италии.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава ведомства Гуидо Крозетто подчеркнул при этом, что пока суждение Рима о действиях Москвы "сурово и недвусмысленно"

РИМ, 23 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выступил в воскресенье с утверждением, что республика, предоставляя помощь Украине, не "выстраивала антироссийский фронт".

"[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров прав, когда говорит, что итальянский народ - это не тот народ, который создает барьеры", - сказал он в эфире телепередачи на канале Rai 3. По утверждению Крозетто, Италия "не строила антироссийский фронт, а стала помогать стране, в которую Россия вторглась".

"Мы должны были дать суждение произошедшему факту - государство, дружеское государство, с которым мы сотрудничали, на которое приходилось 40% нашей потребности в газе, неожиданно совершило акт, который вынудил нас <...> помогать государству, которое подверглось нападению, защищать своих граждан и территориальную целостность", - утверждает глава Минобороны Италии. По его словам, "это был сложный выбор и он продолжает быть таковым каждый день". "Мы воспользуемся уважением, которое эта нация заслужила на протяжении веков, чтобы попытаться организовать стол переговоров, а пока наше суждение о действиях России сурово и недвусмысленно", - сказал Крозетто.

18 января Лавров заявил, что Италия стремительно перешла в стан лидеров антироссийских действий, что удивительно для Москвы. Глава МИД РФ отметил, что позиция Италии в меньшей степени отражает интересы итальянского народа. 

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Украина
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