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ТАСС

Президент Аргентины заявил, что не намерен отказываться от диалога с Россией

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Иллюстрация на тему российско-аргентинских отношений.

Альберто Фернандес рассказал, что его последний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным состоялся после финального матча Чемпионата мира по футболу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 января. /ТАСС/. Власти Аргентины не намерены отказываться от диалога с Россией, несмотря на проведение Москвой специальной военной операции на Украине. Об этом в опубликованном в воскресенье на сайте бразильской газеты Folha de S.Paulo интервью заявил президент страны Альберто Фернандес.

"Я никогда не прекращал диалог с [президентом России Владимиром] Путиным, но мы никогда не поддерживали вторжение", - сказал глава государства. По его словам, в последний раз он разговаривал с российским лидером, когда тот позвонил, чтобы поздравить его с победой сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу. "Тогда я снова сказал ему, что необходимо сесть [за стол переговоров], чтобы решить этот вопрос. И продолжу четко заявлять о том, что Аргентина не поддерживает это вторжение", - добавил Фернандес.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство жителей. 

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Страны
Аргентина
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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