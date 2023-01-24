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ТАСС

СМИ: Украина получила от Марокко танки Т-72Б, проходившие модернизацию в Чехии

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Танки Т-72 ВС Украины
Танки Т-72 на генеральной репетиции военного парада в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Как сообщает Menadefense, первая партия состоит примерно из 20 танков

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Марокко передало Украине танки Т-72Б, которые модернизировала компания Excalibur Army в Чехии. Об этом сообщил в воскресенье алжирский электронный ресурс Menadefense.

По его сведениям, первая партия из примерно 20 танков уже отправлена в зону боевых действий.

Как утверждает Menadefense, марокканская армия в 1999-2000 годы закупила у Белоруссии 148 танков Т-72, 136 танков Т-72Б и 12 танков Т-72БК.

Портал отмечает, что решение Марокко о поставке оружия Украине было принято под давлением во время встречи на авиабазе Рамштайн в ФРГ, которая состоялась в апреле 2022 года и была организована США. На ней проходили консультации об оказании Западом военной помощи Киеву. Тунис и Марокко были единственными странами, представлявшими Северную Африку на той встрече. 

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Продукция
Т-72
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