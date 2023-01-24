В Литве и Румынии пройдут совместные учения французских и немецких военных

Франция и ФРГ хотят провести в Литве и Румынии учения военнослужащих из совместной бригады

МОСКВА, 22 января/ Радио Sputnik. Германия и Франция хотят провести в Литве и Румынии учения военнослужащих одной из совместных бригад, передает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам заседания франко-германского совета министров.

Согласно документу, Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнерству в рамках НАТО, которое остается "краеугольным камнем евроатлантической безопасности".

"В целях поддержки наших восточных союзников вооруженные силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", – говорится в заявлении.

Ранее радио Sputnik сообщало, что пилоты ВВС Германии провели тренировку в воздушном пространстве Эстонии.

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