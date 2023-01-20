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Газета.ru

Машина с "мозгами": что известно о танках Leclerc, которые Париж может поставить Киеву

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Leclerc
Leclerc.
Источник изображения: AP

Военный обозреватель Ходаренок назвал особенности танка Leclerc, который может получить ВСУ

Франция обсуждает передачу ВСУ своих основных боевых танков Leclerc. Решение еще не принято, сообщает издание Politico, но Париж не намерен советоваться ни с США, ни с Германией. "Газета.Ru" разбиралась, в чем преимущества французских танков и каковы отличия от отечественных Т-90.

Правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc («Леклерк»). Окончательного решения по этому поводу в Париже еще не принято.

ОБТ AMX-56 Leclerc создан концерном GIAT Industries (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30. Серийное производство начато в 1992 году. Всего было построено 794 машины. По состоянию на 2021 год на вооружении бронетанковых войск Франции состоит 222 ОБТ AMX-56 Leclerc. Танки постоянно модернизируют, они отличаются очень современной системой управления огнем.

Вооружение AMX-56 - 120 мм гладкоствольное орудие CN-120-26. Длина пушки 52 калибра - 624 сантиметра. Орудие снабжено автоматом заряжания и стабилизировано в двух плоскостях. Башня танка имеет модернизационный запас под установку перспективных 140-мм орудий. Боекомплект пушки танка AMX-56 составляет 40 снарядов унитарного типа. 22 из них находятся в автомате заряжания, остальные - в боеукладке барабанного типа.

Главная особенность танка ОБТ AMX-56 Leclerc - принципиально новый уровень информационной интеграции и компьютеризации. Все электронные системы танка образуют единую танковую информационно-управляющую систему (ТИУС). Информация с нее выводится на многофункциональные мониторы. Электроника контролирует работу трансмиссии, двигателя, вооружения и других узлов, фиксируя все неполадки и выдавая информацию о них экипажу.

До появления южнокорейского К2 «Черная пантера» и японского Тип 10 французский AMX-56 считался самым дорогостоящим основным боевым танком. Примерная стоимость каждого Leclerc существенно выше €6 млн. Для сравнения, танк К2 стоит $8,5, Т-90МС примерно $4,5 млн, М1А2 SEP Abrams - более $6 млн, Leopard 2А6 - $4 - 5 млн.

Единого мнения по поставкам основных боевых танков западного производства вооруженным силам Украины у США и их союзников по Североатлантическому альянсу пока нет.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ведет консультации с союзниками о возможной передаче танков Leopard 2 Украине, и любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами. В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение о поставках танков, если сначала свои танки передадут США. Однако администрация Джо Байдена считает, что сейчас еще не время поставлять ВСУ американские танки М1 Abrams. Эти боевые машины не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором планируется объявить в пятницу, 20 января. Наконец, Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2, но для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений. Таким образом, круг замкнулся.

Однозначно позиция по передаче вооруженным силам Украины основных боевых танков сформирована только в Лондоне. 14 января офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердил информацию о том, что Британия вскоре передаст Украине 14 танков Challenger 2. В Лондоне считают, что такой шаг подтолкнет других союзников по НАТО и они последуют их примеру.

Нельзя исключать, что по этому пути ближайшее время последует и Франция. В этом плане Париж вряд ли будет принимать во внимание позицию Вашингтона и Берлина. У Елисейского дворца по многим вопросам мировой политики всегда было свое особое мнение. Согласовывать свое возможное решение по танкам AMX-56 Leclerc и тем более оглядываться на Олафа Шольца (и даже на Джо Байдена) президент Эммануэль Макрон не будет. Просто таковы особенности внешней политики Франции на протяжении многих десятилетий.

В связи с возможной передачей ВСУ основных боевых танков западного производства в российском экспертном сообществе разгорелась дискуссия - каковы отличия этих боевых машин от отечественных Т-90. Сравнивалась броня, пушки, точность стрельбы, динамическая и прочие виды защиты, маневренность, системы управления огнем, боеприпасы и многое другое.

По большому счету, вся эта дискуссия какого-либо практического смысла абсолютно не имеет. Все достоинства и недостатки того или иного образца вооружения и военной техники проверяются только в одном месте - на полях сражений. И для того, чтобы подготовить какой-либо убедительный сравнительный анализ по современным основным боевым танкам необходимо только одно - достоверная статистика боевого применения, и ничего более.

Михаил Ходаренок


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