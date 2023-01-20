Ту-214: поддержка для флагманов

Одним из самолетов, который вошел в программу рекордного обновления российского авиапарка до 2030 года, стал Ту-214. Самолет выпускается на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова – филиале ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). Разбираемся, как «двести четырнадцатый» поможет отечественным авиаперевозчикам дождаться массового выпуска МС-21 и SSJ-NEW.

Нет санкций без добра

Для того чтобы нормально развиваться, любой отрасли, помимо всех прочих составляющих – новых технологий, модернизации производства, молодых кадров и т.д. − нужны постоянные заказы в необходимых объемах. Особенно это касается таких многосложных направлений, как гражданское авиастроение, где задействованы длинные цепочки поставщиков и сотни участников. Такая отрасль не может развиваться на штучных заказах, ей нужны долгосрочные планы, полноценная загрузка на всех этапах. И, конечно, нужна здоровая конкурентная среда.

Кабина Ту-214. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Несмотря на негативное воздействие санкций и нарушение международных авиасвязей, на внутрироссийском авиарынке сегодня сложилась ситуация, способствующая росту отечественного авиастроения. Напомним, что в связи с санкциями в 2022 году были приостановлены поставки в Россию самолетов крупнейших производителей, Boeing и Airbus, и комплектующих для них, компании прекратили техобслуживание и поддержку российских авиаперевозчиков. Введены ограничения для российских авиакомпаний, часть самолетов заблокирована за рубежом.

Нужно сказать, что санкционное давление российская авиаиндустрия переживает уже не первый год. До этого были затронуты такие крупные проекты с иностранным участием, как МС-21 и SSJ 100, для которых были оперативно разработаны импортозамещенные элементы.

Российские самолеты набирают высоту

Первые новости о том, чем планируется заменять иностранные Boeing и Airbus, начали поступать уже весной 2022 года. Прежде всего, это, конечно, новейшие флагманы МС-21, SSJ-NEW и Ил-114. Кроме того, в апреле на совещании по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения с участием президента страны была озвучена уже действующая программа, на которую возлагается надежда, – Ту-214. Тогда же было заявлено о наращивании мощностей и запуске в производство 20 самолетов этой модели.

МС-21. Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

И наконец, в сентябре 2022 года было объявлено о том, что группа компаний «Аэрофлот» − крупнейший российский авиаперевозчик – до 2030 года получит 339 отечественных самолетов: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-NEW и 40 Ту-214. Соответствующее соглашение между «Аэрофлотом» и Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха было подписано на полях Восточного экономического форума. Это обновление отечественного авиапарка станет самым масштабным в новейшей истории страны.

И если подготовка к серийному производству МС-21 и импортозамещенного «Суперджета» только ведется, то Ту-214 уже производится небольшими сериями и хорошо себя зарекомендовал в эксплуатации.

Ту-214: из специального в гражданский

Ту-214 – это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет вместимостью до 210 пассажиров. Впервые он поднялся в небо в 1996 году. Это полностью отечественный самолет с высокими летно-техническими характеристиками, отвечающий всем современным требованиям авиаперевозок. В отличие от базовой модели Ту-204, увеличились максимальная взлетная масса (до 110,75 т) и максимальная коммерческая нагрузка (до 25,2 т). Кроме того, возросла и дальность полета – в зависимости от компоновки и комплектации Ту-214 может пролететь до 8500 км.

Сегодня самолеты Ту-214 применяются на авиалиниях, в том числе в составе специального летного отряда «Россия», авиации государственных ведомств, например Минобороны России. Реализуются программы создания различных модификаций самолета для решения специальных задач. Например, на базе Ту-214 в совместной работе «Туполева» и концерна «Вега» разработаны самолеты Ту-214ОН, принимавшие участие в международной программе «Открытое небо».

Ту-214. Источник: Papas Dos / wikimedia.org

Важным нюансом является то, что Ту-214 с самого начала оснащается отечественными авиадвигателями ПС-90А, которые разработаны и производятся предприятиями «ОДК-Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Это проверенные и надежные силовые установки, совершенствование которых продолжается.

Согласно договоренностям, первые Ту-214 поступят в «Аэрофлот» уже в 2024 году. Благодаря таким заказам отрасль гражданского авиастроения в России впервые за последние три десятка лет получает столь широкие возможности для развития, для применения бесценных знаний отечественной конструкторской школы. И, как это случалось ранее, авиастроение, подобно локомотиву, подтянет и другие направления промышленности, социальную сферу, образование и т.д.