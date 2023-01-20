Рогов заявил, что украинские снайперы утратили преимущество на запорожском участке фронта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Украинские снайперы утратили преимущество на запорожском участке фронта, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские снайперы утратили техническое преимущество на запорожском участке фронта. Теперь на вооружении у наших военных имеется новейший снайперский комплекс LАR-10 "Счётчик" российского производства, способный поражать противника на расстоянии свыше километра", - сказал Рогов. По его словам, это станет проблемой для украинских снайперов, которые, используя западное оружие, привыкли работать с большого расстояния.

В ноябре источник РИА Новости сообщал о планах опробовать новую снайперскую винтовку производства Lobaev Arms LАR-10 "Счетчик" под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр как на военных полигонах, так и в условиях спецоперации. Другой источник агентства в январе рассказал, что уже началось изготовление этих винтовок для нужд ВС РФ.

Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.