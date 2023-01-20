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В США создали симулятор ядерного удара условной России по США

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Специалисты Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт создали симулятор, позволяющий сыграть роль президента США, который должен принять решение по нанесению ответного ядерного удара условной России. Виртуальный эксперимент описал журналист Financial Times Джон Торнхилл.

«Триста ядерных ракет устремляются в сторону Соединенных Штатов. Вероятно, это превентивный удар условной России, призванный уничтожить все наземные шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами, имеющимися в стране. Противоракетная оборона не может сбить все ракеты противника, что означает смерть двух миллионов американцев», — описывает автор публикации стоящую перед «президентом США» задачу.

Торнхилл пишет, что у «главы государства» есть 15 минут для принятия решения о нанесении ответного удара, предполагающего реализацию одного из трех сценариев. В результате этого может погибнуть от 5 до 45 миллионов человек.

Отмечается, что первый сценарий предполагает нанесение удара по основным российским ядерным объектам, второй — по всем ядерным объектам. Третий сценарий, кроме уничтожения ядерных объектов, допускает уничтожение промышленных предприятий и военно-политического руководства страны-противника.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу назвал ядерный щит главным гарантом суверенитета страны.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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