Шойгу обсудил с белорусским коллегой комплекс мер стратегического сдерживания

Главы министерств обороны России и Белоруссии обсудили также ход подготовки региональной группировки войск

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным комплекс мер стратегического сдерживания и подготовку региональной группировки войск. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)", - отметили в военном ведомстве.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.