Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Президент Украины отметил, что рассчитывает на помощь западных партнеров

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает украинскую систему противовоздушной обороны слабым местом, хотя признает, что она не хуже, чем в некоторых странах.

"Системы противовоздушной обороны - это слабое место у нас", - заявил он в четверг, выступая по видеосвязи на украинском завтраке на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

При этом Зеленский добавил, что в сравнении с некоторыми другими странами ситуация с системами ПВО на Украине не так плоха. Однако, он все равно рассчитывает на помощь западных партнеров.

9 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна из западных стран не предоставила Киеву достаточно военной помощи.

Украинские власти неоднократно призывали Запад предоставить Киеву системы ПВО. В октябре 2022 года Зеленский сообщил, что на вооружении украинской армии имеется лишь 10% от необходимого количества таких средств. Однако в декабре США объявили о новом пакете военной помощи на сумму $1,85 млрд, в него впервые была включена батарея ПВО Patriot. 5 января стало известно, что Германия также предоставит Украине дополнительную батарею Patriot. В офисе Зеленского рассчитывают, что Украина начнет применять эти комплексы к середине весны.