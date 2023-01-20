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ТАСС

SpaceX запустила ракету-носитель с 51 спутником сети Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Изначально запуск был намечен на 9 января, однако несколько раз переносился из-за технических неполадок и неблагоприятных погодных условий

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Компания SpaceX в четверг успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 51 микроспутника Starlink Starlink. Трансляция велась на сайте компании..

Старт ракеты с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 07:43 по местному времени (18:43 мск). Изначально запуск был намечен на 9 января, однако он несколько раз переносился из-за технических неполадок и неблагоприятных погодных условий.

Примерно через девять минут после старта первая ступень носителя в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу в Тихом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков. Спустя около получаса компания подтвердила вывод спутников на орбиту.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink. 

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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