НАТО: конфликт на Украине показал ключевую роль космоса и информационной войны

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи призвал принимать во внимание негосударственных игроков, "которые играют значительную роль, например в космосе"

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине продемонстрировал ключевую роль информационного и космического измерений боевых действий. Об этом заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи начальников генеральных штабов альянса и стран-партнеров, в том числе Украины.

"Этот конфликт продемонстрировал, что военная сила не является единственной, есть другие уровни <…>, мы видим ключевую роль информационной составляющий, кибернетической, а также космической. И мы должны принимать во внимание роль негосударственных игроков, которые играют значительную роль, например в космосе", - заявил он.

В свою очередь глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что конфликта на Украине - "это комбинация старого и нового". "Эта война - это комбинация очень старого и очень нового. Мы видим старую траншейную войну 1914-1918 годов с огромным расходом снарядов, дополненную новейшими беспилотниками, информационным и компьютерным противостоянием", - отметил он.

Главнокомандующий НАТО по трансформации Филипп Лавинь заявил на той же пресс-конференции, что, принимая во внимание первые уроки конфликта на Украине, альянс "должен найти верный баланс между количеством и качеством войск с учетом текущей тенденции, при которой количество задействованных сил сокращается, а качество увеличивается".