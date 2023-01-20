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ТАСС

В НАТО заявили, что готовят ВСУ к новому российскому наступлению весной

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Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Источник изображения: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Стратегические цели России на Украине не изменились, считает глава Военного комитета альянса Роб Бауэр

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. НАТО считает, что стратегические цели России на Украине не изменились и готовит Вооруженные силы Украины к новому российскому наступлению весной. С таким утверждением выступил в четверг глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи начальников генеральных штабов альянса и стран-партнеров, в том числе Украины.

"В целом, если вы посмотрите на стратегические цели России, они не изменились. Поэтому очень вероятно, что русские пойдут в новое наступление. Это не что-то, что мы точно знаем, но если они не поменяли свои стратегические цели, то наиболее вероятно, что весной произойдет новое наступление. Вот к этому украинцы должны готовиться, это то, о чем они думают, и это то, к чему наша помощь должна их подготовить. Наши страны-члены изучают вместе с украинцами, к чему они должны быть готовы в первую очередь и как их к этому подготовить", - заявил он.

В то же время в кулуарах встречи военные эксперты, наблюдающие за работой НАТО, отмечают, что уже объявленные планы США и других партнеров Украины о предоставлении этой стране средств ПВО, дальнобойных артиллерийских комплексов, сотен легких и средних боевых машин пехоты и, вероятно, ограниченного количества танков, а также обеспечения ускоренной тренировки экипажей к ним, скорее свидетельствует о том, что альянс готовит Украину не к обороне, а к попытке высокоманевренного наступления в ближайшие месяцы. 

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США
Украина
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NATO
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