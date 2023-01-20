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ТАСС

СМИ: США не поставляют Украине танки Abrams из-за затрат на их обслуживание

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Собеседник Sky News Arabia в Пентагоне также указал на сложность реализации программы тренировки украинских военнослужащих за короткое время до весны

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты отказываются поставлять Украине танки Abrams в связи с затратами на их обслуживание и эксплуатацию. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне.

По данным источника, "Вашингтон отказывается предоставлять Украине Abrams по причине стоимости [технического] обслуживания и [затрат на] эксплуатацию". Кроме того, по мнению источника, будет "сложно реализовать программу тренировки [украинских военнослужащих] на Abrams за короткое время до весны".

Собеседник канала также назвал позицию Германии, связывающей передачу Киеву боевых танков Leopard-2 с поставками Берлину Abrams, "несбалансированной". С точки зрения источника, "не существует причины, мешающей Германии разрешить отправку [на Украину] Leopard-2, которые отличаются эффективностью и высоким боевым потенциалом".

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал последнего о том, что ФРГ согласится разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 только при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Как уточнило издание, американский лидер в данном разговоре однозначно не подтвердил планы США о передаче Abrams Украине.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча министров обороны западных государств (так называемый формат Рамштайн - контактная группа по Украине), на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву, прежде всего вопрос передачи "Леопардов". Германию на ней уже будет представлять новый глава Минобороны Борис Писториус. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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