Украинский военный: мы устали драться с Путиным на нашем мусоре

The Times: украинцы назвали "мусором" оружие, которое они используют против России

Украинские танкисты устали воевать с Россией на "мусоре", а современной техники с Запада им, похоже, не дождаться, пишет The Times. Британские Challenger 2 подлежат утилизации, американские Abrams не подходят для изнуряющих боев, а вокруг немецких Leopard в Европе разгорелся настоящий скандал.

Ричард Спенсер (Richard Spencer)

Зависимость от устаревшей техники советских времен является причиной упадка духа украинских солдат. В этой связи Киев все активнее обращается за помощью к Западу, пишет Ричард Спенсер.

Поломка украинской бронетехники в Бахмуте не была инсценировкой, но 24-я украинская механизированная бригада вряд ли могла бы лучше продемонстрировать потребность бойцов в более совершенной технике.

Потрепанный Т-62 советских времен стоял, замерший у стены многоквартирного дома за линией фронта в Бахмуте, вокруг которого сейчас разворачивается самое ожесточенное сражение украинского конфликта. Позади него находился БМП-2, тоже советского производства. Проблема была в том что танк не заводился.

"Мы так устали работать с таким вооружением, — сказал его механик-водитель, сержант Богдан с позывным „Паук“. — Хотели бы, чтобы вместо него у нас был Challenger? А как вы думаете?"

С этими словами он залез на свое место в танк, а находившаяся сзади БМП стала толкать его машину вперед. Наконец Т-62 "рыгнул", выпустив столб темного дыма. День для "Паука" начался неудачно, и у него было плохое настроение. "Почему все время одно и то же — обратился он к своему командиру, — почему всегда мы на передовой с этой дрянью?"

"Проблема с нашей техникой, — сказал он корреспонденту The Times, — заключается в том, что снаружи она выглядит нормально. Но когда вы запускаете ее и идете в бой, она просто останавливается".

34-летний Богдан провел почти год, сражаясь с российскими танками в полях и лесах восточной Украины, в перерывах занимаясь латанием своей машины. Его Т-62, который совсем не выглядел "нормально" даже снаружи, был весь побит и подран после длительных месяцев жестоких боев. Это была та модель советского танка, которая воевала в Афганистане еще 40 лет назад.

На выходных британское правительство объявило, что для помощи Киеву в боевых действиях оно направит 14 танков Challenger 2, которые намного тяжелее и лучше бронированы, чем все, что находится в руках России или Украины

Это решение удовлетворило украинских военных, но никто из них не ожидает, что исход конфликта может решить одна-единственная танковая рота. Чего хотят правительство и войска на местах, так это сотни танков, возможно, немецких Leopard 2 и американских Abrams, которые можно было бы быстро отправить на Украину из Западной Европы и Соединенных Штатов.

Некоторые считают Leopard 2 лучшим танком в эксплуатации. Что еще более важно, 2000 таких боевых машин находятся на территории 13 дружественных европейских стран, что дает возможность серьезно поддержать ВСУ перед ожидаемыми весенними и летними наступлениями. Но для реэкспорта оружия существуют жесткие правила, которые требуют согласия первоначального поставщика для направления его в третью страну.

Украина и ее более напористые западные союзники, такие как Польша, которая хочет отправить Киеву часть своих танков Leopard, и Великобритания, требуют, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц сказал "да".

Шольц согласился с тем, что этот вопрос должен стать первым пунктом повестки дня, когда он и его новый министр обороны Борис Писториус проведут ключевое совещание контактной группы НАТО по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу. Но он побоялся уступить сразу, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Шольц отказался говорить о том, отправит ли Берлин танки Leopard 2 на Украину, но заявил, что Германия будет "постоянно поставлять Киеву большое количество вооружений", и пообещал украинцам непоколебимую поддержку перед лицом "российской угрозы". Однако канцлер в то же время предупредил, что Германия не хочет, чтобы конфликт перерос в "войну между Россией и НАТО".

Президент Зеленский также обратился к деловым и политическим лидерам в Давосе по видеосвязи из Киева, призвав к увеличению западных военных поставок, чтобы "опередить" перевооружение России перед ожидаемым весенним наступлением. Зеленский отверг заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который предположил, что в конечном итоге Россия должны быть допущена обратно в международный мировой порядок.

Рамштайн должен стать самой важной встречей НАТО и партнеров с начала украинского военного конфликта. На лесистом участке Бахмутского фронта солдаты 17-й танковой бригады объяснили почему. Дело в том, что они оснащены более современными, но все же советскими танками Т-64 и Т-72 <...>.

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Стоя у машин, их командиры выстроились в очередь, чтобы рассказать истории о столкновении с русскими на дистанциях всего в 45 м. "Для меня самым страшным моментом было встретиться с русским танком, когда я этого не ожидал, — сказал сержант Сергей Кираев, 32 года.

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Он и его боевые товарищи готовы сражаться "всем, что у нас будет". Однако они почти не сомневаются, что западные танки были бы для них лучшим вариантом.

Challenger 2 имеет форму башни, которой нет ни у одного из его соперников. И Challenger 2, и Leopard 2 имеют защищенные отсеки для боеприпасов, что является существенным отличием от российских танков Т-класса. Ведь главная опасность для жизни экипажа — это бьющий в корпус вражеский снаряд, что часто вызывает детонацию собственного боекомплекта пораженного танка в замкнутом пространстве башни.

"По сути, мы просто сидим на своих собственных боеприпасах, — сказал 31-летний лейтенант Александр Романчук, командир танковой роты и ветеран с десятилетним стажем. — У западных танков все построено с учетом перспективы выживания и удобства экипажа. Там больше брони, лучше прицелы, лучше боеприпасы, и просто все лучше".

Но Романчук становится весьма осторожным, когда речь заходит о Т-90, российском танке третьего поколения, разработанном после распада Советского Союза. "Здесь особенно важно качество той техники, которую мы используем, — говорит он. — Сейчас для того, чтобы справиться с одним Т-90, нам нужно три наших танка, ну или уж очень большая удача".

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Украинские стратеги и их западные советники считают, что Киев нуждается в большем количестве более качественных тяжелых вооружений, чтобы противостоять вероятному массированному весеннему натиску России. Не говоря уже о том, чтобы вернуть себе те участки территории, которые все еще находятся под ее контролем.

"Встреча в Рамштайне, кажется, становится кульминационным моментом для принятия решения о поставке Украине основного боевого танка западного производства, — сказал Рафаэль Лосс, аналитик Европейского совета по международным отношениям. — Только совместно европейская коалиция может обеспечить поставку Украине достаточно большого числа танков, потому что национальные арсеналы отдельных стран-членов НАТО сократились после окончания холодной войны".

Шольц намекнул, что он согласится на отправку "Леопардов — возможно, даже собственно немецких, а также тех, которые Германия поставила своим покупателям, — если США также отправят Украине свои танки Abrams".

Решение будет иметь серьезные последствия. Ведь небольшое количество законсервированных Challenger 2 — это одно, а вот поставка сотен танков и большого количества боеприпасов будет означать наращивание производства для замены выбираемых арсеналов, то есть перевооружение Европы.

"Любое решение о поставке Украине танков Leopard 2 должно сопровождаться большой промышленной стратегией по расширению производства запасных частей, боеприпасов, новых транспортных средств и других систем вооружения для поддержания и модернизации обороноспособности Украины, — сказал Лосс. — Масштабные военные действия требуют и масштабной военно-промышленной стратегии".

Это решение, вероятно, как-то отразится и на полях сражений под Бахмутом, находящихся более чем в полутора тысячах километров от Рамштайна. "Давайте будем честными, мы устали, — сказал Романчук. — Сейчас очень важно время. Нам просто нужно больше боеприпасов, больше вооружений, больше всего, чтобы мы могли справиться с нашими задачами и разойтись по домам".

Комментарии читателей

Jay S Peck

Украина ни за что не сможет обеспечить военную логистику (снабжение, ремонт, транспортировку) танковых батальонов с тремя разными типами танков! Это такая мешанина! Боевые операции с их использованием потребуют практического прямого участия Запада... Вот вам и эскалация. Нам просто не все рассказывают.

Chris Gott

А вы спросите Иорданию! Они как раз сейчас освобождаются 400 штук британских Challenger 1. Тот еще оказался подарочек! Никуда не годный!

Graham Cook

Наблюдая за тем, как этот конфликт разрастается, немцы в основном говорят: "Мы будем смотреть, как Украину разрушат и сожгут дотла. А вот когда это произойдет, мы изобразим из себя хороших ребят и придем восстанавливать вашу страну. А вы отдадите нам все контракты".

Charles Elliott

Борис Джонсон хотел избавиться от танков Challenger 2, которые в настоящее время отправляются на Украину, еще за год до начала конфликта, потому что он считал, что они изжили свою полезность на поле боя, как утверждалось в обзоре национальной обороны 2021 года. Его еле-еле тогда отговорили от этого. Согласно военным источникам, это произошло только после сильного давления со стороны руководства сухопутных войск.

M Lara

Танки Abrams подвержены поломкам, потому что нуждаются в постоянном обслуживании.

Они разработаны как атакующие танки, чтобы быстро атаковать или продвигаться на широком фронте.

Они не предназначены для затяжных сражений на истощение, как на Украине.

Paul McKinley

А у нас еще есть линия по производству танков Challenger? Я знаю, что завод в Тайне давно закрыт. Чем мы собираемся заменить те наши 14 танков, которые хотим отдать Украине? Достать новые из утилизируемых?

Allan McBain

Нет, этого мы не планируем. План состоит в том, чтобы модернизировать часть наших CR2 до CR3 с новой башней из Германии со 120-мм гладкоствольной пушкой, чтобы она могла использовать стандартные боеприпасы НАТО. Те танки, которые мы посылаем Украине, были предназначены для отправки на долговременное хранение перед продажей/утилизацией. Я так понимаю, довольно много наших CR2 уже находится на долговременном хранении и перед утилизацией. Короче говоря, утиль.

Gordon Olson

Германию следует исключить из НАТО, если она продолжит уклоняться от поставки танков Leopard для Украины. А Польша и любая другая страна, у которой они есть, должны их отправить и проигнорировать это немецкое предательство.

James Williams

Секундочку! Здесь есть одна проблема. А какая же тогда будет НАТО без Германии?!

James Williams

Как это там говорится: слишком мало и слишком поздно?

Я думаю, что украинцы коллективно уже устали от этого военного конфликта, а подавление Зеленским потенциального переворота и отставка его пресс-секретаря могут указывать на то, что наступательный нарратив у Киева разваливается.

Bean Albery

Вернемся к набившему оскомину вопросу. Так куда делись все отправленные на Украину миллиарды долларов, фунтов и т. д. Все дело здесь в отмывании денег и коррупции власть имущих. Перестаньте верить в эту "прокси-войну".

Anthony Peel

"Масштабные военные действия требуют и масштабной военно-промышленной стратегии".

Так они что, на Западе, еще ничего и не начинали?!

Mark Wells

Конечно, нет!

Chuck Schmitz

В связи с многочисленными негативными сообщениями о слабой боеготовности немецкой военной техники, я задаюсь вопросом: а сколько вообще у них "Леопардов" работает?