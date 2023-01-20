Ракетный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" совершил переход на Северный флот

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 29.12.2022.

ЦАМТО, 19 января. Новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" совершил переход из Белого в Баренцево море. Корабль прибыл к причалу в главную базу Северного флота – Североморск.

На Северном флоте экипаж подводного крейсера пройдет цикл боевой подготовки и сдаст необходимые курсовые задачи. После завершения курса подготовки корабль отправится к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ..

РПКСН "Генералиссимус Суворов" построен на производственном объединении "Севмаш" по модернизированному проекту "Борей-А". Корабль относится к четвертому поколению атомных подводных лодок, оснащен современным ракетным и торпедным оружием, комплексами радиотехнического, гидроакустического вооружения и навигации. Характеризуется малошумностью и низкой акустической заметностью. Главное оружие подводного крейсера – межконтинентальные баллистические ракеты морского базирования "Булава".

Военно-морской флаг на крейсере был поднят 29 декабря 2022 года в ходе комплексной торжественной церемонии приема в состав ВМФ России новых кораблей, проходившей под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ – Президента России Владимира Путина.