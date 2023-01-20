Киев ждет от Запада танки. Но появились серьезные проблемы с их поставками

Geopolitika.news: Киев молит Запад о танках и обещает мощное наступление весной

Несмотря на плохие вести, многие аналитики на западе верят в новое масштабное украинское наступление весной, пишет Geopolitika.news. Для этого Киеву потребуется намного больше оружия, чем он сейчас получает, прежде всего танков. Но с их поставками есть несколько серьезных проблем.

Зоран Метер

В конце концов, если разум не возобладает, выиграют только дисциплинированные народы Востока, многим из которых нетрудно наблюдать за тем, как империалистический Запад (каким они считают весь Запад вместе с Россией) ранит и разрушает сам себя. Поэтому в отличие от Второй мировой войны, когда они были вынуждены активно в нее вмешаться, теперь эти государства держатся в стороне, и у них на то есть полное право.

На украинских полях не прекращаются бои, как не прекращается бой и в глубине украинской территории, где многочисленные города и их энергетическая инфраструктура часто подвергаются российским ракетным нападениям и ударам беспилотников.

Тяжелое положение для Киева на Донбассе

Особенно неблагоприятно для Киева недавно прозвучала новость о потере города Соледар на Донбассе, хотя киевские власти и пытались ее безуспешно смягчить заявлениями о том, что там еще идут бои, и что город все еще не потерян окончательно. Но факты говорят об обратном. Каждый день поступают кадры от российских СМИ из самого города. Кроме того, даже американский канал CNN, чей корреспондент находился примерно в двух километрах к западу от Соледара, еще несколько дней назад, когда новость о падении Соледара опубликовало Министерство обороны Российской Федерации, подтвердил потерю города и уход украинских военных.

Не боясь ошибиться, можно констатировать, что город находится в руках российской армии, и что зачистка этой территории сейчас ведется только в подземном лабиринте километровых коридоров под поверхностью земли — остатках бывших рудников, где добывали соль и гипс.

К другим неблагоприятным новостям стоит отнести кране сложное для украинской армии положение в Бахмуте, городе в 15 километрах южнее, бóльшем и стратегически более важном, чем Соледар. До вооруженного конфликта там проживали 70 тысяч человек, и город остается важным транспортным узлом. Несмотря на все плохие вести, многие аналитики на западе верят в новое большое украинское наступление весной, которым Киев хочет вернуть с оружием в руках все свои потерянные территории.

Мольба о танках

Иллюзии это или нет, неизвестно, ведь украинская армия уже несколько раз удивляла нас не только своим мощным отпором, но и успешными наступательными операциями, в том числе, в конце лета под Харьковом и Изюмом. Но ясно, что для наступления Киеву потребуется намного больше оружия, чем он сейчас получает, прежде всего, танков, которые у него полностью уничтожены. Как на прошлой неделе сообщило Министерство обороны России, в течение прошлого года с начала российского вторжения российская армия уничтожила более семи тысяч украинских танков и БМП. Пугающая цифра.

В последние недели из Киева только и слышны мольбы о скорейшей поставке как минимум трехсот танков. Это не оставляет сомнений в критическом состоянии бронетанковых сил украинской армии.

Подобные требования, как и упомянутое поражение на Донбассе на линии Бахмут — Соледар — Северск, поступают накануне скорого (20 января) заседания так называемой "Группы Рамштайн", то есть встречи представителей пятидесяти государств мира под предводительством США — спонсоров Украины. От встречи ждут решений об увеличении военной помощи Украине за счет новых типов вооружений. Прежде всего, это танки западного производства, которые до сих пор не поставлялись. (Вероятно, насчет этого будет достигнут определенный консенсус между западными союзниками на некоторых панелях, посвященных украинскому вооруженному конфликту, и на открывшемся вчера Всемирном экономическом форуме в Давосе).

Но проблема еще и в том, что склады с оружием советского производства у американских союзников в Европе уже опустели, и настала очередь поставок из резервов их собственных армий. Это вызовет много вопросов и сомнений, ведь сейчас почти все понимают, что украинский вооруженный конфликт продлится намного дольше, чем ожидалось.

Неожиданная отставка немецкого министра обороны

Совершенно точно с этой проблемой была связана и вчерашняя неожиданная отставка немецкого министра обороны, которая разрывалась между страхом остаться без оружия, прежде всего без танков Бундесвера, с одной стороны, и политическим давлением, прежде всего из Лондона и Варшавы, которые требовали увеличения немецкой военной помощи Украине, с другой стороны.

Второе, несомненно, приведет к дальнейшему снижению боеспособности немецкой армии, по крайней мере пока не будет налажено массовое внутреннее производство и (или) не будет закуплена американская техника, чтобы компенсировать растраченные резервы. И то, и другое дорого, особенно на фоне во много раз подорожавшей энергии для промышленности.

Но без танков и речи не может идти об украинском масштабном наступлении. Это подтверждает Дана Саббага из британского "Гардиан", который опубликовал ее статью в понедельник. В ней еще раз подтверждается сложность положения с танками на Западе и говорится, что танки решили исход Первой мировой войны и были незаменимы на Второй мировой войне.

"Но если россияне стараются закрепить свои позиции перед вероятным новым наступлением, то Киеву необходимо наступать уже этой весной. Поскольку НАТО не хочет помогать Украине боевыми воздушными силами, то ответ пока заключается в танках, которые Запад наконец решился поставить", — пишет автор статьи.

Британцы тоже отправят свои танки

Далее в тексте говорится, что анонсированные поставки 14 британских танков "Челленджер 2" и желание Польши перебросить танки "Леопард" на Украину можно рассматривать как начало наращивания западной военной помощи, но все равно она пока значительно меньше потребностей Украины. Вместе с тем Великобритания не может увеличить свои поставки Киеву, поскольку у ее собственных вооруженных сил всего 227 "Челленжеров 2".

"Великобритания отправит эскадрон из 14 танков "Челленджер 2", а Польша хочет отправить еще 14 "Леопардов 2" немецкого производства, если позволит Берлин (скорее всего, так и будет). Это начало, но намного меньше, чем Украина попросила перед Рождеством: 300 танков и не менее 600 БМП (из них 90% обещаны)".

Британские СМИ также пишут, что 13 стран Североатлантического альянса располагают более чем 2,3 тысячами танков "Леопард 2", а арсенал многих других, включая Испанию, описывается как "плачевный".

А вот что по этому поводу в интервью "Скай Ньюс" сказал экс-маршал ВВС Великобритании Шон Белл. По его словам, Великобритания намерена перебросить танки "Челленджер 2" на Украину. Это будет первая поставка танков Североатлантического альянса в одну из восточноевропейских стран с 1960-х. Но Шон Белл не согласен с этим решением. Он назвал "Челленджер 2" эффективной машиной, но поставки, как отметил экс-маршал, осложнятся из-за сложной и продолжительной подготовки. Эти танки напичканы всевозможной электроникой, лазерными маркерами, приборами ночного видения, компьютерами для прицела — для украинцев все это китайская грамота, а значит, потребуется основательная подготовка… "Думаю, что это больше домыслы. Непосредственная польза для украинцев не очевидна", — заявил Шон Белл, чьи слова цитировали и американские СМИ.

Кроме того, Шон Белл предупредил, что и американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот", согласно выводам комиссии Конгресса, хоть и будут поставлены в 2023 году, не будут использоваться до 2024 года.

Экс-маршал ВВС Великобритании Шон Белл также заявил, что для Украины полезнее были бы поставки танков советского производства. Но тут стоит отметить, что Североатлантический альянс уже в значительной мере исчерпал запасы танков, которые находятся на вооружении Украины. Т-72 уже отправлены в больших количествах из Польши, Словакии и других бывших стран Варшавского договора. Из Словении отправили даже устаревшие Т-55, хотя пушка у них другого калибра и существенно отличается от Т-72 и Т-64".

Кто боится, что западное оружие утратит авторитет

Но с поставками танков западного производства есть и еще одна серьезная проблема, о которой пишут некоторые американские СМИ. Речь идет о том, что их провалы на поле боя могут серьезно подорвать их международный авторитет. В первую очередь, это качается танков "Леопард 2". Они уже показали себя плохо во время операций турецкой армии против легко вооруженных повстанцев в Сирии и Ираке, и из-за серьезных понесенных потерь турецкие офицеры назвали опыт, который пережили экипажи этих танков, "болевым опытом".

Дизайн британского "Челленджера 2" новее, чем у "Леопарда 2". Он и на вооружение поступил почти на 20 лет позже, но и у него есть проблемы. Так, его пушку считают устаревшей и несовместимой не только с рядом основных типов боеприпасов XXIвека, но и с "Леопардом" и всеми советскими танками после 1963 года. "Челленджер 2" еще не участвовал в ожесточенных боях в основном из-за недостаточного экспорта и ограниченных возможностей мятежников в Ираке, с которыми эти танки сталкивались несколько раз в 2000-х. Однако риск того, что российские силы нанесут серьезный удар по "Челленджерам 2", вероятно, меньше, чем в случае "Леопарда 2" или американского "Абрамса". Вот о чем пишут американские СМИ.

Заключение

Хотя британские и американские СМИ полностью правы, им все же недостает не просто некоторых деталей, а даже очень важных "компонентов", чтобы сложилось полное и правильное впечатление. Поэтому я добавлю и кое-что из собственных наблюдений.

Все изложенное в статье — это весьма неприятная правда для западных военных стратегов, и они это прекрасно понимают. Но политика заставляет их если не игнорировать факты в полном смысле этого слова, то как минимум преуменьшать проблемы и подстраиваться под текущую конъюнктуру, поскольку глобальный геополитический контекст украинского вооруженного конфликта и желание, чтобы он кончился так, как угодно Западу, сейчас, безусловно, в приоритете.

А поскольку этот конфликт приоритетен, буквально жизненно важен, и для самой России, то понятно, что за прошедшее время он вышел за локальные рамки, и уже давно не является исключительно конфликтом соседних Украины и России. Этот вооруженный конфликт трансформировался в войну между Россией и Западом.

Хотя последний все еще не включен в нее непосредственно и не отправлял на Украину свои регулярные войска, все остальное говорит именно в пользу этого утверждения. Запад поставил Украине самое современное оружие почти на 150 миллиардов долларов (это последние данные). По деньгам на момент окончания Второй мировой войны столько же было потрачено на послевоенное восстановление Европы! Запад оказывает Киеву помощь в разведке, используя свои самые современные спутниковые средства и предоставляя информацию о дислокации и передвижениях российских войск. Запад также помогает наводить ракеты на определенные цели, в том числе ракеты высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов "Хаймарс". Кроме того, Запад оказывает Киеву баснословную финансовую помощь, экономически поддерживая страну на плаву. С другой стороны, Россия уже почти год живет под западными санкциями, совершенно невиданными в истории. Если это не война, то что?

Поэтому российское государственное руководство уже давно откровенно говорит, что "Россия воюет не с Украиной, а со всем Западом". Поэтому Москва и начала перестраивать (после больших и неожиданных потерь на фронте) свою экономику на военные рельсы и ориентируется в экономическом сотрудничестве не на Запад, а на Восток, Азию. Что не менее важно, произошла психологическая трансформация внутри российского общества, которое приняло нарратив о том, что Запад хочет полностью уничтожить Россию. Кстати, тут пригодился исторический опыт. Также распространилось убеждение, что война на украинских полях ведется за выживание всей страны и народа.

Вот в каких обстоятельствах мы все сейчас находимся, хотим мы того или нет. Очень скоро мы увидим, как события будут развиваться дальше. Кто и насколько блефует в этой крайне опасной игре, если кто-то этим вообще занимается.

Будем надеяться, что все-таки блефуют, поскольку в противном случае нас ожидает хаос и беды. Если обе стороны, Россия и Запад, будут рассматриваться украинский вооруженный конфликт как принципиально важный для выживания, то спасения нет. Ведь логика тут ясна: тогда предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. А поскольку обе стороны, как известно, располагают ядерным оружием, нет сомнений, что одна из них воспользуется им в "предсмертном стоне".

В конце концов, если разум не возобладает, выиграют только дисциплинированные народы Востока, многим из которых нетрудно наблюдать за тем, как империалистический Запад (каким они считают весь Запад вместе с Россией) жалит и разрушает сам себя. Поэтому в отличие от Второй мировой войны, когда они были вынуждены активно в нее вмешаться, теперь эти государства держатся в стороне, считая, что это не их война.

Думаю, что они совершенно правы, и что западный эгоизм и жадность в итоге погубят его самого.