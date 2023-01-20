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ТАСС

Европарламент принял резолюцию о создании "трибунала" по Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

За документ проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались. Эта резолюция не имеет юридической силы

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) призвал к созданию "трибунала" по событиям на Украине. Соответствующая резолюция, которая не имеет юридической силы, принята в четверг на сессии ЕП в Страсбурге.

В документе ЕП призывает к "созданию трибунала по делу об агрессии против Украины". За резолюцию проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

Представители киевских властей и их союзники регулярно на различных международных площадках высказываются за создание спецтрибунала по Украине. На прошлой неделе первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в ООН, что в этом году Киев намерен представить соответствующую резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН. 17 января идеей о проведении "трибунала" в отношении России поделилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 9 января заявил, что любые идеи о некоем трибунале являются нелепыми. В декабре постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркивал, что учредить трибунал может только Совет Безопасности ООН. 

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