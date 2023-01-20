В Британии сообщили, что поставят Украине 600 ракет Brimstone

Используемая вооруженными силами Украины наземная пусковая установка для запуска британских управляемых ракет MBDA Brimstone, выполненная в замаскированном тентовом кузове коммерческого грузового автомобиля, май 2022 года.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес добавил, что речь идет "по меньшей мере о трех батареях"

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone в качестве очередного пакета военной помощи. Об этом в четверг сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в эстонском городе Тапа.

"Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону [военных действий], которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя", - сказал глава британского Минобороны при посещении пункта дислоцирования многонационального батальона НАТО в Эстонии под командованием Великобритании. Его выступление транслировал телеканал Sky News. Комментируя объявленные ранее поставки самоходных гаубиц AS-90, Уоллес добавил, что речь идет "по меньшей мере о трех батареях".

Британский министр отметил, что западные союзники готовы оказывать военную помощь Украине на протяжении нескольких лет в случае необходимости. При этом он выразил мнение, что в 2023 году ВСУ должны продемонстрировать значительные успехи. Уоллес также подчеркнул, что российскому руководству не стоит рассчитывать на смягчение позиции Запада в вопросе помощи Украине.

Ранее британские власти объявили, что передадут Украине 14 танков Challenger 2, свыше 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog, дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, около 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, средства разминирования и наведения мостов.